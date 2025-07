Die All for One Group AG sieht sich gezwungen, ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2024/25 deutlich zu korrigieren. Gründe sind vor allem die anhaltende geopolitische Unsicherheit, das gedämpfte Wirtschaftswachstum in Mitteleuropa und ein verschärfter Zollstreit, der auf die Investitionsbereitschaft der Kunden drückt. Trotz großem Interesse an der SAP-Cloud-Migration zögern viele Unternehmen mit konkreten Projektentscheidungen - Investitionen werden aufgeschoben oder gestreckt. Wachstumshemmnisse trotz gut gefüllter Pipeline Noch zum Halbjahr war das Management von einer stabilisierenden geopolitischen ...

