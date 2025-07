Wien/Zürich (ots) -- Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA III) nimmt nach Pilotphase Echtbetrieb auf- Meilenstein für Digitalisierung der Schweizer MauterhebungNach einem intensiven Pilotbetrieb mit mehreren tausend Fahrzeugen nahm das nationale LKW-Mautsystem der Schweiz mit 1. Juni 2025 den Echtbetrieb auf.Kapsch TrafficCom liefert hierfür im Rahmen eines Joint Ventures bis zu 55.000 Satelliten-basierte On-Board-Units (GNSS-OBUs) mit denen die Schweizer LKWs ausgerüstet werden. Das Bordgerät ermittelt im gesamten Strassennetz der Schweiz Wegpunkte via Satelliten-Lokalisierung, Dort werden die Fahrdaten aufbereitet und anschließend an das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) zur Weiterverarbeitung und Abgabenverrechnung übergeben."Die Aufnahme des Echtbetriebs markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Volldigitalisierung der Schweizer Mauterhebung. Mit dem neuen System müssen die Bordgeräte nicht mehr von Werkstätten eingebaut werden, sondern das kann nun selbstständig durchgeführt werden, wodurch Zeit und Geld gespart werden," erklärt Carolin Treichl, EVP EMEA bei Kapsch TrafficCom.Das zum Einsatz kommende Bordgerät von Kapsch TrafficCom ist TÜV-zertifiziert und nachweislich das nachhaltigste seiner Klasse. Das von Kapsch TrafficCom konzipierte GNSS-System wird von der NATRAS AG, einem Joint Venture von Kapsch TrafficCom und LOSTnFOUND AG (Teil von AddSecure) betrieben. Die NATRAS AG wird das Mautsystem über eine Laufzeit von mindestens acht Jahren betreiben und weiter optimieren.Mehr Infos: Presse | Kapsch TrafficComPressekontakt:Sandra BijelicHead of Corporate CommunicationsKapsch TrafficCom AGAm Europlatz 2, 1120 Vienna, AustriaP +43 664 628 1720sandra.bijelic@kapsch.netOriginal-Content von: Kapsch TrafficCom, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100012806/100933198