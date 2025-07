DJ USA lockern einige Chipsoftware-Beschränkungen für China

Von Sherry Qin

DOW JONES--Die USA haben einige Beschränkungen für die Ausfuhr von Chipdesign-software nach China aufgehoben, so zwei Unternehmen, die nach eigenen Angaben daran arbeiten, den Zugang zu kürzlich gesperrten Produkten wiederherzustellen. Die in Kalifornien ansässigen Entwickler von Chipdesign-Software, Synopsys und Cadence Design, teilten mit, dass sie vom Bureau of Industry and Security (BIS) des US-Handelsministeriums informiert wurden, dass die jüngsten Beschränkungen für Exporte nach China aufgehoben wurden.

"Cadence kann bestätigen, dass das BIS die Exportbeschränkungen, die im Schreiben des BIS vom 23. Mai aufgeführt sind, aufgehoben hat", heißt es in einer per E-Mail übermittelten Erklärung. "Wir sind dabei, den Zugang zu unserer Software und Technologie für die betroffenen Kunden in Übereinstimmung mit den US-Exportgesetzen wiederherzustellen."

Synopsys veröffentlichte eine ähnliche Erklärung auf seiner Website und fügte hinzu, dass das Unternehmen weiterhin die Auswirkungen der Exportbeschränkungen im Zusammenhang mit China auf sein Geschäft prüft.

Die Aktien beider Unternehmen hatten Ende Mai einen Kurseinbruch erlitten, als Berichte über die Beschränkungen auftauchten. Seitdem haben die Spannungen zwischen den USA und China nachgelassen. Mitte Juni einigten sich beide Seiten nach Gesprächen in der Schweiz auf einen Handelsfrieden, der auch eine Lockerung der nichttarifären Maßnahmen vorsieht.

Im Gegenzug zur Lockerung der Beschränkungen für Seltene Erden durch China erklärten sich die US-Unterhändler bereit, einige der jüngsten Beschränkungen für den Verkauf bestimmter Produkte nach China zu lockern, wie das Wall Street Journal damals berichtete.

"Es ist ein positiver Schritt, dass beide Seiten anscheinend Maßnahmen ergreifen, um die in der Schweiz getroffenen Vereinbarungen einzuhalten, was die Chancen erhöht, dass dieser vorsichtige Zoll-Waffenstillstand Bestand haben könnte", sagte ING-Ökonomin Lynn Song. Allerdings sei es für beide Seiten nach wie vor schwierig, eine große Übereinkunft zu erzielen, fügte er hinzu.

Bloomberg berichtete, dass auch der deutsche Siemens-Konzern eine Mitteilung des Handelsministeriums erhalten habe, wonach er keine Regierungslizenzen für Geschäfte in China mehr einholen müsse.

Das US-Handelsministerium und Siemens reagierten nicht sofort auf Bitten um eine Stellungnahme.

