St. Gallen (ots) -BARTEC®-Schraubverbindungen sowie höherfester Bewehrungsstahl TOP700 rüsten das neue Kinderspital und die neue Frauenklinik in Luzern gegen Erdbeben und gewährleisten die Tragsicherheit bei der Notfallzufahrt.Das Luzerner Kantonsspital baut ein neues Kinderspital und eine neue Frauenklinik. Sie sollen bis Ende 2025 fertiggestellt sein. Die Erdbebensicherheit bei zwei Kernen des Gebäudes und die Statik bei der Notfallzufahrt erwiesen sich als spezielle Herausforderungen, für welche die Debrunner Bewehrungstechnik beratend beigezogen wurde.Einsturz des Gebäudes verhindernBei der Notfallzufahrt musste wegen der Zufahrtsbreite auf eine tragende Stütze verzichtet werden. Um die erforderliche Statik trotzdem zu gewährleisten, kamen BARTEC®-Schraubverbindungen zum Einsatz. Sie würden den Einsturz des Gebäudes verhindern, sollten eine oder mehrere Stützen ausfallen.Gebäudekerne gegen Erdbeben gesichertBei zwei Kernen des Gebäudes stellte sich die Umsetzung der Erdbebensicherheit als besonders anspruchsvoll heraus. Nutzungstechnisch war es nicht möglich, die Wände bis in die Fundation durchlaufen zu lassen. Auch die Krafteinleitung aus den Decken in die Kerne war infolge Aussparungen um den Kern teilweise kritisch. Die Kombination von BARTEC®-Schraubverbindungen und höherfestem Bewehrungsstahl TOP700 offenbarte sich als technisch geeignete und wirtschaftliche Lösung.Sichtbetonriegel: thermische Trennung erforderlichEin tragender Sichtbetonriegel umläuft das Gebäude und musste von den Geschossdecken thermisch getrennt werden. Korrosions- und brandbeständige ACINOXplus®-Kragplattenanschlüsse von der Debrunner Bewehrungstechnik verhindern nun Wärmebrücken im Bereich der Notfallzufahrt.Fest verbundene Geschossdecken und TreppenkernePYRATOP®-Bewehrungsanschlüsse verbinden die Geschossdecken ab dem ersten Untergeschoss fest mit den Treppenkernen. Darüber hinaus tragen sie die hohen Lasten, die durch Spannweiten von rund acht Metern entstehen, sicher von den Decken in die tragenden Wände und Kerne ab.Weitere Infos: https://bewehrungstechnik.ch/luksDebrunner Bewehrungstechnik | Debrunner Acifer Bewehrungen AGDie Debrunner Acifer Bewehrungen AG mit der Debrunner Bewehrungstechnik ist Teil der 1755 gegründeten Debrunner Koenig Gruppe mit Hauptsitz in St. Gallen. Die Gruppe besteht aus den vier Geschäftsbereichen "Bewehrungen", "Stahl & Metalle", "Metall Service" und "Technische Produkte" und führt ein breites Sortiment für Bau, Gewerbe und Industrie führt.Die Debrunner Bewehrungstechnik vertreibt und entwickelt technisch anspruchsvolle, statisch relevante sowie hochwertige Produkte für Bauunternehmen. Darüber hinaus berät sie in der Anwendung ihrer Produkte, bietet einen Bemessungsservice an und erarbeitet individuelle wirtschaftliche Lösungen für alle Arten von Bauobjekten.Die Debrunner Acifer Bewehrungen AG verfügt an den Standorten in Regensdorf, Büron und Buchs über leistungsstarke und vielseitige Produktionsautomaten für Just-in-time-Lieferungen in der gesamten Schweiz. Sie verarbeitet Bewehrungsstahl sowie Matten und beliefert Bauunternehmen mit den Bewehrungstechnikprodukten der Debrunner Bewehrungstechnik. Dank einer effizienten Logistik mit eigener Lastwagenflotte lassen sich Projekte jeder Grössenordnung realisieren.