Führende Verlage und KI-Unternehmen erhalten die Möglichkeit, das Scraping und die unberechtigte Nutzung von Originalinhalten zu stoppen

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität, blockiert als erster Anbieter von Internetinfrastruktur standardmäßig KI-Crawler, die ohne Erlaubnis oder Vergütung auf Inhalte zugreifen. Ab sofort können Website-Besitzer selbst entscheiden, ob KI-Crawler auf ihre Inhalte zugreifen und wie KI-Unternehmen sie nutzen dürfen. Zudem können KI-Unternehmen Informationen anbieten, zu welchem Zweck ihre Crawler eingesetzt werden etwa für Schulungen, Inferenz oder Suchvorgänge. Dadurch erleichtern sie Website-Betreibern die Entscheidung, welchen Crawlern sie Zugriff gewähren möchten. Die neue Standardeinstellung von Cloudflare ist der erste Schritt auf dem Weg in eine tragfähige Zukunft für Content-Ersteller und KI-Innovatoren.

Seit Jahrzehnten funktioniert das Internet nach einem einfachen Prinzip: Suchmaschinen indexieren Inhalte und leiten Nutzer zurück zu den Original-Websites, wodurch Traffic und Werbeeinnahmen für Websites jeder Größe generiert werden. Dieser Zyklus vergütet die Urheber von hochwertigen Inhalten sowohl finanziell als auch in Form von Followern, und hilft Nutzern, neue und relevante Informationen zu finden. Dieses Modell ist nun hinfällig. KI-Crawler sammeln Inhalte wie Texte, Artikel und Bilder, um Antworten zu generieren, ohne Besucher zur ursprünglichen Quelle weiterzuleiten. Dadurch werden den Urhebern sowohl Einnahmen entzogen als auch die Befriedigung vorenthalten, dass ihre Inhalte gesucht und gesehen werden. Schwinden die Anreize zur Erstellung origineller, hochwertiger Inhalte, verliert die Gesellschaft als Ganzes, und die Zukunft des Internets ist in Gefahr.

"Wenn das Internet das Zeitalter der KI überleben soll, muss den Verlagen die Kontrolle über ihre Inhalte zurückgegeben und ein neues Wirtschaftsmodell geschaffen werden, das für alle funktioniert für die Urheber, die Verbraucher, die KI-Gründer von morgen und die Zukunft des Internets selbst", so Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. "Einzigartige Inhalte haben das Internet zu einer der größten Erfindungen des letzten Jahrhunderts gemacht, und es ist dringend notwendig, dass Autoren auch künftig solche Inhalte erstellen werden. Bisher konnten KI-Crawler durch Scraping ungehindert Inhalte sammeln. Unser Ziel ist es, die Kontrolle an die Entwickler zurückzugeben und zugleich KI-Unternehmen bei der Innovation zu unterstützen. Auf diese Weise wollen wir die Zukunft eines freien und lebendigen Internets durch ein neues Modell sichern, das für alle funktioniert."

"Der innovative Ansatz von Cloudflare zur Blockierung von KI-Crawlern ist ein Gamechanger für Publisher und setzt neue Maßstäbe für den respektvollen Umgang mit Online-Content. Wenn KI-Unternehmen nicht mehr alles kostenlos erhalten, öffnet dies die Tür für nachhaltige Innovationen, die auf Zustimmung und Partnerschaft basieren", so Roger Lynch, CEO bei Condé Nast. "Dies ist ein wichtiger Schritt hin zu einem fairen Verwertungsmodell im Internet, das Urheber schützt, Qualitätsjournalismus fördert und KI-Unternehmen in die Verantwortung nimmt."

"Wir haben seit langem darauf hingewiesen, dass KI-Plattformen Publisher und Autoren für die Nutzung unserer Inhalte fair vergüten müssen. Nun können wir den Zugriff auf unsere Inhalte auf diejenigen KI-Partner beschränken, die zu fairen Vereinbarungen bereit sind", betont Neil Vogel, CEO bei Dotdash Meredith. "Wir sind stolz, Cloudflare zu unterstützen, und freuen uns darauf, mithilfe ihrer Tools unsere Inhalte und das offene Internet zu schützen."

"Als größter Verlag der USA, der USA TODAY und mehr als 200 regionale Publikationen im gesamten USA TODAY Network herausgibt, ist es für uns enorm wichtig, das unbefugte Kopieren und die Nutzung unserer Originalinhalte ohne entsprechende Vergütung zu verhindern", erklärt Renn Turiano, Chief Consumer and Product Officer bei Gannett Media. "Angesichts der Herausforderungen, denen unsere Branche gegenübersteht, sind wir optimistisch, dass die Cloudflare-Technologie dazu beitragen wird, den Diebstahl von wertvollem geistigem Eigentum zu bekämpfen."

"Kreative und Publisher rund um die Welt nutzen Pinterest, um ihr Geschäft auszubauen, neue Zielgruppen zu erreichen und ihren Erfolg direkt zu messen. Während KI die digitale Landschaft grundlegend verändert, engagieren wir uns für den Aufbau einer integren Internetinfrastruktur, in der Inhalte für den vorgesehenen Zweck verwendet werden, sodass Content-Ersteller und Publisher erfolgreich sein können", berichtet Bill Ready, CEO bei Pinterest.

"KI-Unternehmen, Suchmaschinen, Forschende und alle anderen, die Websites crawlen, sind dazu verpflichtet, sich korrekt zu identifizieren. Und jede Plattform im Internet hat ein Mitspracherecht, wer ihre Inhalte für welche Zwecke verwenden darf", sagt Steve Huffman, Mitbegründer und CEO von Reddit. "Das gesamte Ökosystem aus Entwicklern, Plattformen, Internetnutzern und Crawlern wird von einer transparenteren und kontrollierteren Crawling-Praxis profitieren. Die Anstrengungen von Cloudflare sind ein bedeutender Schritt in die richtige Richtung für alle Beteiligten."

"Wir begrüßen das Engagement von Cloudflare für ein nachhaltiges digitales Ökosystem, von dem alle Beteiligten profitieren die Verbraucher, die sich auf vertrauenswürdige Informationen verlassen, die Publisher, die in die Bereitstellung dieser Informationen investieren, und die Werbetreibenden, die deren Verbreitung unterstützen", erläutert Vivek Shah, CEO bei Ziff Davis.

Einführung eines erlaubnisbasierten Internetmodells

Cloudflare betreibt eines der weltweit größten Netzwerke und ist an der Verwaltung und dem Schutz von 20 des Datenverkehrs beteiligt. Täglich verarbeitet das Unternehmen Billionen von Anfragen und verfügt somit über die weltweit modernsten Bot-Management-Lösungen, die präzise zwischen menschlichen Nutzern und KI-Crawlern unterscheiden. Im September 2024 führte Cloudflare die Option ein, KI-Crawler mit einem einzigen Klick zu blockieren. Über eine Million Kunden haben sich seither für diese Option entschieden, die als entschlossene und zugleich einfache Lösung konzipiert wurde, um Scraping zu unterbinden, während sie ihre KI-Strategie erarbeiten.

Nun geht Cloudflare den nächsten Schritt und führt ein erlaubnisbasiertes Modell für KI-Crawler ein. Von nun an müssen KI-Unternehmen vor dem Scraping die ausdrückliche Einwilligung einer Website einholen. Bei der Registrierung einer Domain bei Cloudflare können Kunden vorab entscheiden, ob sie KI-Crawler zulassen oder blockieren möchten. Mit dieser bedeutenden Änderung wird jede neue Domain standardmäßig mit der gewünschten Standardeinstellung aktiviert, sodass Website-Betreiber ihre Einstellungen nicht mehr manuell konfigurieren müssen, um diese Funktion zu deaktivieren. Kunden können ihre Einstellungen jederzeit auf einfache Weise revidieren und Crawling aktivieren, wenn die Inhalte frei zugänglich sein sollen.

Führende globale Verlage, Medien- und Technologieunternehmen setzen auf erlaubnisbasiertes Modell für KI-Crawling

Führende Unternehmen aus den Segmenten Content, Medien und Technologie unterstützen die Initiative für eine tragfähige Zukunft, in der originelle Inhalte einen hohen Stellenwert einnehmen: ADWEEK, The Arena Group, The Associated Press, The Atlantic, Atlas Obscura, BuzzFeed, Inc., Condé Nast, Digital Content Next, DOC, Dotdash Meredith, Drupal Acquia, EngineEars, Evolve Media, Fortune, Gannett Media, Groundviews.org, Half Baked Newsletter, Hyperscience, IAB Tech Lab, Independent Media, International Center for Journalists, Internet Brands, Linkup, News/Media Alliance, O'Reilly Media, PMC, Pinterest, ProRata AI, Quora, Raptive, Reddit, SimpleFeed, Sky News Group, Snopes.com, SourceForge, Sovrn, Inc., Stack Overflow, StockTwits, SustainableMedia.Center, Third Door Media, TIME, Universal Music Group, Webflow und Ziff Davis.

KI-Unternehmen können ihre Crawler ab sofort besser verifizieren

Cloudflare macht das Content-Ökosystem für KI-Unternehmen und Entwickler transparenter. Kürzlich hat das Unternehmen neue Möglichkeiten für die Authentifizierung von KI-Bots sowie für die Identifizierung dieser Bots durch Websites vorgeschlagen. Damit erhalten Entwickler und Website-Betreiber neue Identifizierungsmechanismen und Kontrollmöglichkeiten, um zu entscheiden, welche Crawler sie zulassen wollen. Cloudflare ist an der Entwicklung eines neuen Protokolls beteiligt, das Bot-Betreibern und Entwicklern von KI-Agenten eine öffentliche, standardisierte Möglichkeit zur Identifizierung bereitstellt.

Unternehmen, die einen erlaubnisbasierten Ansatz für KI-Crawling unterstützen

ADWEEK: "Als führende Plattform für Marketing, Werbung und Medien ist es für ADWEEK unbestritten, dass wir für unseren erstklassigen Journalismus und unsere Informationen eine angemessene Kompensation erhalten müssen. Ich bin hocherfreut, dass Cloudflare einen Marktplatz und einen Mechanismus geschaffen hat, der uns hilft, das Potenzial von LLMs für unsere Branche voll auszuschöpfen." Will Lee, CEO, ADWEEK

