Heute ab 9:00 Uhr startet der Digitalkongress "Rechtsschutz" auf der Plattform DKM365. In zwei Fachvorträgen können sich die Teilnehmenden über die neuesten Entwicklungen zum Thema informieren. Speziell beim Thema Rechtsschutz ist es für Makler wichtig, immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Was müssen Makler aktuell rund um das Thema wissen und beachten? Und was bieten die Versicherer Neues? Der Digitalkongress "Rechtsschutz" heute, am Donnerstag, den 03.07.2025, bringt den Teilnehmenden zwei ...

