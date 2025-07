Der Krypto-Sektor in den USA ist im Umbruch. Nur wenige Tage nach dem Vorstoß von Circle hat nun auch das Schwergewicht Ripple eine nationale Banklizenz beantragt. Dieser Schritt unterstreicht die wachsenden Ambitionen der Branche, sich im etablierten Finanzsystem zu verankern.Wie das Wall Street Journal berichtete, hat Ripple am Mittwoch den Antrag bei der US-Bankenaufsicht OCC (Office of the Comptroller of the Currency) eingereicht. Sollte die Lizenz erteilt werden, würde dies bedeuten, dass die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...