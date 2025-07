Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -- Junge Köche von CJs Cuisine. K bringen die kulinarische Kultur Koreas nach Europa durch praktische Kochkurse in London, Berlin und MadridCuisine. K, die Ausbildungsplattform von CJ Foods für junge Köche, hat ihre Aktivitäten erfolgreich auf die ganze Welt ausgedehnt. CJ Foods gab bekannt, dass junge Köche von Cuisine. K eine Reihe von koreanischen Kochkursen in drei europäischen Ländern durchgeführt haben, um die koreanische Küche dem lokalen Publikum vorzustellen.Der "K-Kochkurs mit Cuisine. K" war Teil des Touring K-Arts-Programms 2025, einer globalen Initiative zur Förderung der koreanischen Kultur. Dieses Programm wurde vom koreanischen Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus (MCST) in Zusammenarbeit mit den koreanischen Kulturzentren in Großbritannien, Deutschland und Spanien gesponsert.Für diese Initiative hat CJ das "Team Cuisine. K" zusammengestellt, an der auch Kyoung woon Lee und Subin Choi, Absolventen von Cuisine. Ks zweiter Kohorte, teilnahmen, zusammen mit Yeonju Lee, einer Köchin, die Juliet Catering betreibt. Diese jungen Köche bringen umfangreiche Erfahrungen aus Kochkursen und der Arbeit in Restaurants des Michelin Guide mit.Team Cuisine. K wählte zwei ikonische koreanische Gerichte - Japchae (unter Rühren gebratene Glasnudeln) und Mandu (koreanische Teigtaschen) - als Schwerpunkt für den Unterricht aus. Das Team begann am 19. Juni in London, England, und reiste dann nach Berlin, Deutschland, und Madrid, Spanien. In jeder Stadt wurden über zwei Wochen hinweg jeweils zwei Kochkurse durchgeführt.Die Teilnehmer erfuhren nicht nur etwas über die Geschichte und die kulturelle Bedeutung von Japchae, sondern hatten auch die Gelegenheit, verschiedene koreanische Gerichte zuzubereiten, z. B. Japchae-Reis und mit Japchae gefüllte Mandu. Die Rezepte wurden auf die Verwendung lokal verfügbarer Zutaten zugeschnitten, so dass die Teilnehmer die Gerichte zu Hause leichter nachkochen können. Außerdem stellte Team Cuisine. K die bibigo-Produkte von CJ vor und zeigte, wie man K-Speisen einfach zubereiten kann, indem man Lebensmittel in lokalen Supermärkten kauft."Es war wunderbar, etwas über die Geschichte der K-Speisen zu erfahren, die ich sonst gerne esse", sagte ein Teilnehmer. "Ich dachte immer, koreanische Rezepte wären schwierig, aber nach dem heutigen Tag fand ich sie viel leichter und einfacher, als ich erwartet hatte. Die Gerichte waren so köstlich, dass ich sie zu Hause noch einmal zubereiten möchte."Diese erfolgreiche Reihe von Kochkursen folgt auf die Einführung von Cuisine. Ks erstem Pop-up-Restaurant in Hongkong im vergangenen Mai. CJ Foods nutzt diese Initiativen, um die weltweite Beachtung von Cuisine. K als Plattform für die Entdeckung und Ausbildung junger K-Food-Köche zu verbessern. Noch in diesem Jahr will das Unternehmen weitere internationale Programme einführen, darunter auch Kochwettbewerbe."Wir haben den K-Food-Kochkurs in Zusammenarbeit mit dem MCST organisiert, um den lokalen Verbrauchern ein tieferes Verständnis für K-Food und ein intensives kulturelles Erlebnis zu bieten und gleichzeitig jungen Köchen die Möglichkeit zu geben, ihre Fähigkeiten durch vielfältige Erfahrungen zu verbessern", sagte Sangmyeong Kim, Projektmanagerin im Hansik245-Team von CJ Foods. "Wir werden weiterhin Fachleute fördern, die die globale Expansion von K-Food durch verschiedene Initiativen außerhalb Koreas vorantreiben können."Informationen zu bibigobibigo wurde 2010 eingeführt und ist eine globale koreanische Lebensmittelmarke von CJ Foods. bibigo hat sich zum Ziel gesetzt, das geschäftige und anspruchsvolle Leben von heute zu bereichern, und bringt unter dem neuen Slogan "Live Delicious" K-Food und Kultur auf die Tische der Welt.Das Markensortiment umfasst ein komplettes Sortiment an Snacks, Vor- und Hauptspeisen. Bibigo-Produkte werden in rund 60 Ländern weltweit verkauft, und das Flaggschiff-Produkt der Marke "Mandu" wird in sechs Kontinenten vertrieben. Inspiriert von authentischen Rezepten, macht bibigo die Geschmackserlebnisse der koreanischen Küche mit beliebten Angeboten in den meisten großen Lebensmittelketten zugänglich.Weitere Informationen finden Sie unter http://www.bibigo.com/en/at-homeInformationen zu CJ FoodsCJ Foods, eine Geschäftseinheit des südkoreanischen Unternehmens CJ CheilJedang, ist ein weltweit tätiges Lebensmittelunternehmen, das eine Vielzahl von Produkten anbietet, die von Lebensmitteln über Tiefkühlkost bis hin zu Appetithappen reichen. Als größtes koreanisches Lebensmittelunternehmen ist CJ Foods seit Jahrzehnten mit seiner bekannten Marke "bibigo" führend beim weltweiten Vertrieb koreanischer Lebensmittel. Unter der Marke bibigo werden köstliche K-Food-Produkte angeboten, darunter Mandu (Knödel nach koreanischer Art), Hühnchen, verarbeiteter Reis, koreanische Soße, Kimchi, Gim (Seetang), Rolls und koreanisches Streetfood.Weitere Informationen finden Sie unter https://www.cj.co.kr/en/aboutus/business/foodFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2723281/Photo_Participants_of_K_Cooking_Class_with_Cuisine_K__held_in_Berlin__Germany_on_the_23rd_of_June__a.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/junge-koche-von-cj-foods-cuisine-k-fuhren-koreanische-kochkurse-in-drei-europaischen-landern-durch-302497386.htmlPressekontakt:Geeyo Bae,geeyo.bae@cj.netOriginal-Content von: CJ Foods, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180241/6068783