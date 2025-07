Berlin (ots) -Anlässlich seines 60-jährigen Bestehens hat der ACE Auto Club Europa sein Mitgliedermagazin grundlegend weiterentwickelt: Mit dem ACE LENKRAD digital werden ab sofort Tests, Hintergrundberichte, Interviews und Reiseberichte multimedial erlebbar. Die Inhalte sind für die Nutzung am Laptop, Tablet und Smartphone optimiert und können über www.ace-lenkrad.de abgerufen werden. Der neue digitale Content rund um das ACE-Mitgliedermagazin ist zudem nicht nur Mitgliedern vorbehalten, sondern ab sofort frei für alle zugänglich.Sven-Peter Rudolph, Vorsitzender des ACE, erläutert diesen Schritt: "Die Digitalisierung verändert Informationsverhalten und Mediennutzung in nahezu allen Bereichen. Mit dem neuen ACE LENKRAD digital gehen wir konsequent den nächsten Schritt: Wir öffnen unser Magazin erstmals für alle Interessierten, nicht nur für unsere Mitglieder. So können alle Menschen unsere vielfältigen Inhalte rund um die Mobilität, die uns alle bewegt, jederzeit und überall erleben - ob zu Hause, in der S-Bahn oder auf Reisen. Außerdem präsentieren wir die Inhalte multimedial aufbereitet mit Videos, Audios und interaktiven Formaten und ergänzen sie um exklusive Beiträge, die nur digital verfügbar sind. Nach dem Website-Relaunch ist unser neues ACE LENKRAD digital nun der nächste Meilenstein, bevor wir noch in diesem Jahr unsere praktische, serviceorientierte App modernisieren. So sind wir dann in jedem Bereich digital bestens aufgestellt, um die Menschen noch direkter zu erreichen."Leserinnen und Leser immer im FokusDas ACE LENKRAD digital bietet ein benutzerfreundliches Menü, das zu den bekannten Rubriken Auto, Mobilität, Club und Europa (Reisethemen) führt. Sämtliche Inhalte sind für eine optimierte mobile Leserführung ausgelegt: Umfangreiche Geschichten und Tests mit Infotainment-Charakter werden durch Audio- und Videoerweiterungen oder interaktive Infografiken ergänzt. So erweitert das ACE LENKRAD digital künftig auch die weiterhin bestehenden Print-Ausgaben, indem bestimmte exklusive Inhalte online verlängert und mit mehr Hintergrundinformationen ergänzt werden. Ein weiterer Vorteil: Alle ab sofort erscheinenden Artikel bleiben auffindbar und können gezielt nach Themen durchsucht werden.Ein Klassiker geht neue WegeDas ACE LENKRAD erscheint seit 1965 in gedruckter Form und erreicht laut IVW 1/2025 eine Auflage von 569.459 Exemplaren. Ein Download als E-Paper (PDF) ist weiterhin möglich - nun erstmals für alle Interessierten und nicht ausschließlich für ACE-Mitglieder. Thematische Schwerpunkte sind seit jeher das Automobil, alternative Mobilitätsformen, Reisen, Verkehrssicherheit, Produkttests sowie verkehrspolitische Entwicklungen.Pressekontakt:ACE PressestelleTel.: 030 278 725-15E-Mail: presse@ace.deLinkedIn: linkedin.com/company/ace-auto-club-europa-e-v-Original-Content von: ACE Auto Club Europa e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59243/6068773