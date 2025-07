Neuötting (ots) -Schönheit und Gefahr der schwindenden Gletscher stehen im Mittelpunkt einer globalen Fotoausstellung, die zum Klimaschutz aufruftAtemberaubende Gletscherfotografien sind Teil der internationalen Ausstellung Walk of Water, die im Juli gleichzeitig in Almaty, Delft und Manila eröffnet wird. Vor dem Hintergrund der alarmierenden Prognose, dass bis zum Jahr 2100 zwei Drittel der Gletscher weltweit verschwunden sein könnten, nimmt die Ausstellung ihre Besucher mit auf eine eindrucksvolle visuelle Reise durch schmelzende Eiswelten. Sie erzählt von bedrohten Gletschern, innovativen lokalen Lösungen und dem dringenden Handlungsbedarf auf globaler Ebene.Der Walk of Water, organisiert von Onewater, einer gemeinnützigen Unternehmergesellschaft, mit Unterstützung der UNESCO, MPB, der Asiatischen Entwicklungsbank und der Stadt Burghausen, präsentiert eine kuratierte Auswahl preisgekrönter Fotografinnen und Fotografen - darunter Gewinner der World Photography Awards und National Geographic-Explorer. Ihre eindrucksvollen Aufnahmen führen von Alpengipfeln über Himalaya-Gemeinden bis in die Weiten der Polarregionen. Die Fotografien zeigen nicht nur die erschütternde Realität des schmelzenden Eises, sondern auch farbenfrohe Wasserfeste, indigene Praktiken und die tiefe kulturelle Verbundenheit mit diesen gefrorenen Landschaften - allesamt bedroht durch die Erderwärmung.Der Verlust der Gletscher führt zum Anstieg des Meeresspiegels, bedroht die Trinkwasser- und Nahrungsmittelversorgung und lässt einzigartige Pflanzen, Tiere, Ökosysteme sowie wertvolles kulturelles Erbe verschwinden."Diese kraftvollen visuellen Erzählungen lassen uns unmittelbar die Herausforderungen der irdischen Kryosphäre sowie den kulturellen Reichtum spüren, der mit Wasser und Eis verbunden ist", erklärt Frantisek Ficek, Senior Creative Specialist bei Onewater. "Die Ausstellung ist ein Weckruf - ein dringender Appell, unsere Gletscher und Bergwelten zu schützen. Wir müssen die Natur und die Menschen, die in ihr leben, wertschätzen, solange wir noch die Gelegenheit dazu haben."Weitere Eindrücke und Bilder finden Sie unter: https://onewater.blue/contest/walk-of-water-photo-contest-water-towers-053a54bbUm selbst eine Ausstellung zu veranstalten, besuchen Sie bitte: https://walkofwater.org/Pressekontakt:Kontakt: Christian FischerE-Mail: chris@onewater.blueTelefon: +49 151 41335427Original-Content von: Onewater gUG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179860/6068769