* Neue Hochs an der Börse trotz Rezessionssignalen* "Warning Crack" verdient Ihre Aufmerksamkeit* Gold und Minenaktien auf dem Sprungbrett nach oben

die US-Wirtschaft ist im ersten Quartal 2025 um 0,5% geschrumpft bei einer offiziellen Inflationsrate von 2,5%. Bezeichnenderweise waren es vor allem die Konsumausgaben, die zu dieser Konjunkturschwäche geführt haben. Diese bedenkliche realwirtschaftliche Entwicklung passt zu dem neuen Rezessionssignal, das der US-Frühindikator (Leading Economic Index) per Ende Mai gegeben hat, und zu den Schwächezeichen des US-Arbeitsmarkts.



Es fehlt jetzt nicht mehr viel, um die US-Konjunktur, die sich am Rande einer Rezession bewegt, nach unten zu kippen. Der weiteren Entwicklung am Arbeitsmarkt und der damit zusammenhängenden Konsumausgaben kommt dabei die ausschlaggebende Rolle zu. Als Aktionär sollten Sie das Geschehen in diesen Bereichen nun ganz besonders eng verfolgen, da Rezessionen stets mit Aktienbaissen einhergehen.

