DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL
BAYWA AG NA O.N. EUR DE0005194005 03.07.2025 10:10 CET
START RESTART AUCTION: 10:10
EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 10:20
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BAYWA AG NA O.N. EUR DE0005194005 03.07.2025 10:10 CET
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