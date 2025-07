Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Heute stehen in den USA wichtige Datenveröffentlichungen auf dem Programm, so die Analysten der Helaba.Neben dem ISM-Index des Dienstleistungssektors werde auch der Arbeitsmarktbericht veröffentlicht - vorverlegt, wegen des morgigen Feiertags (US-Nationalfeiertag). Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe hätten sich in den letzten Wochen auf einem leicht erhöhten Niveau eingependelt. Dies deute auf eine Abkühlung am Arbeitsmarkt hin, bleibe aber mit einem moderaten Beschäftigungsaufbau vereinbar. Der gestern veröffentlichte ADP-Bericht zur Entwicklung der privaten Beschäftigung habe mit -33 Tsd. aber überraschend einen Stellenrückgang gezeigt. Daher sollten die Erwartungen für den offiziellen Arbeitsmarktbericht nicht zu hoch gesteckt werden. ...

