In der vergangenen Woche hat die Aktie von Xiaomi nicht nur knapp zehn Prozent zugelegt, sondern auch ein neues Allzeithoch markiert. Anschlusskäufe blieben bislang jedoch aus. Am Donnerstag geht es für die Papiere sogar um mehr als drei Prozent nach unten - und das liegt kurioserweise an der anhaltend hohen Nachfrage nach den EV-Modellen.

Den vollständigen Artikel lesen ...