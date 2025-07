Mainz (ots) -Bitte aktuelle Programmtexte beachten:Montag, 7. Juli 2025, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren Chip- und Chap-Figuren, eine Porzellandose, einen Schlangenhautbecher, ein Modellauto Mercedes Benz, ein Gemälde von Frey-Moock und ein Medaillon.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Dienstag, 8. Juli 2025, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren ein Jugendstil-Gefäß, einen Anhänger, eine Klosterarbeit mit vier Reliquien, ein Schmuckset von Michelsen und eine Serigrafie und LP von BAP.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Mittwoch, 9. Juli 2025, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren eine Musikflasche von Bols, einen Siebdruck von Niki de Saint Phalle, einen Anhänger, eine Vase "Brique taillé" und eine Kleinbildkamera.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Donnerstag, 10. Juli 2025, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren eine Atari-Spielkonsole, ein Teeservice, zwei Ölgemälde von G. Grobe, eine Fahrradleuchte, eine Brosche und einen Torso von Karl-Heinz Krause.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Freitag, 11. Juli 2025, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren einen Porzellan-Truthahn von Meissen, eine Personalklingel, einen Ring, eine Büste "Moe", einZigarettenetui und eine Tischleuchte.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6068870