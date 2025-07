Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -SINEXCEL (300693.SZ), ein globaler Pionier für modulare Energiespeicher-, EV-Lade- und Stromqualitätslösungen, hat eine Schlüsselrolle bei der Ausarbeitung von zwei neu veröffentlichten technischen Normen für netzbildende Energiespeichersysteme gespielt, die einen wichtigen Schritt zur Standardisierung und systematischen Entwicklung dieser Technologie in China darstellen.Unter der Federführung des Shenzhen Power Supply Bureau wurden die Normen - T/SPSTS 035-2024: Technical Specification for Grid-Forming Electrochemical Energy Storage Systems und T/SPSTS 036-2024: Guidelines for Black Start Technology of Grid-Forming Electrochemical Energy Storage Systems gemeinsam mit SINEXCEL und akademischen Partnern wie der Tsinghua Shenzhen International Graduate School und dem Harbin Institute of Technology (Shenzhen) entwickelt.Die erste Norm enthält umfassende Definitionen für die Leistung und Funktionalität von netzbildenden Speichersystemen und -geräten und bietet klare technische Leitlinien für die Planung und den Einsatz in wichtigen städtischen Gebieten wie Shenzhen. Die zweite Norm beschreibt Grundsätze und Betriebsverfahren für Schwarzstart-Szenarien, die die Systemwiederherstellung bei großflächigen Ausfällen oder Netzstörungen unterstützen.Diese Standards und die früher erfolgte Inbetriebnahme des weltweit ersten netzbildenden Energiespeichersystems in einem Logistikzentrum in geringer Höhe durch SINEXCEL sind beides wegweisende Errungenschaften im Rahmen des FuE-Schlüsselprojekts der Provinz Guangdong mit dem Titel "Research on Core Technologies and Equipment of Grid-Forming Energy Storage Inverters". Gemeinsam dienen sie als maßgebliche Referenz für den gesamten Lebenszyklus netzbildender Speichersysteme - von der Entwicklung und Herstellung bis zur Netzintegration und dem Betrieb.Auf der Grundlage jahrelanger Erfahrung hat SINEXCEL ein umfassendes Portfolio von netzbildenden Hochspannungsspeicherlösungen entwickelt, das Kerntechnologien wie Regelungsalgorithmen, Hochleistungs-Wechselrichter-Topologien, Unterstützung der Netzbildung, Fehlerüberbrückung, Koordination mehrerer Einheiten und Optimierung der Stromqualität umfasst. Diese Lösungen haben sich in starken, schwachen und netzunabhängigen Szenarien bewährt und lieferten wichtige praktische Erkenntnisse für die neuen Normen.Die aktive Rolle von SINEXCEL bei der Gestaltung dieser Normen spiegelt sein langfristiges Engagement für Innovationen und seine Führungsrolle in der netzbildenden Speichertechnologie wider. Auch in Zukunft wird das Unternehmen die gemeinsame Forschung und Entwicklung vorantreiben, die industrielle Umsetzung beschleunigen und Lösungen anbieten, die den globalen Standards entsprechen und diese sogar übertreffen, um eine widerstandsfähigere und nachhaltigere Energiezukunft zu ermöglichen.Informationen zu SINEXCELSINEXCEL wurde 2007 gegründet und ist ein Pionier auf dem Gebiet der Energiespeicherung, des Ladens von Elektrofahrzeugen und der Stromqualität. SINEXCEL verfügt über 12 GW installierte Speicherkapazität, 140.000 Ladestationen für Elektrofahrzeuge und fast 20 Millionen Ampere an AHF und arbeitet mit Branchenführern wie EVE Energy und Schneider Electric zusammen, um die Energieunabhängigkeit zu fördern.Kontakt:melody_yu@sinexcel.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2723519/SINEXCEL_Contributes_Development_Grid_Forming_Energy_Storage_Standards_Drive_Industry_Advancement.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sinexcel-tragt-zur-entwicklung-von-standards-fur-netzbildende-energiespeicher-bei-um-den-fortschritt-der-branche-voranzutreiben-302497388.htmlOriginal-Content von: SINEXCEL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100101699/100933220