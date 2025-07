DJ EY: US-Konzerne dominieren weiter Weltbörsen - Europäer holen auf

DOW JONES--Die Börsendominanz der US-Unternehmen ist zwar ungebrochen, doch europäische Unternehmen gewinnen zunehmend an Wert. Zu diesem Ergebnis kommt die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft EY in einer Analyse der Marktkapitalisierung der am höchsten bewerteten Unternehmen weltweit. Demnach konnten die wertvollsten Unternehmen der Welt ihren Börsenwert im ersten Halbjahr 2025 weiter steigern: Der kumulierte Wert der 100 teuersten Unternehmen legte um 6,1 Prozent auf rund 47,4 Billionen US-Dollar zu - laut der EY-Analyse ein neuer Rekordwert.

Dabei seien jedoch anders als in den Vorjahren nicht US-Unternehmen die Wachstumschampions gewesen. So erhöhte sich der Börsenwert der 60 US-amerikanischen Unternehmen unter den Top-100 nur um 5,8 Prozent, der der 19 asiatischen Unternehmen dagegen um 6,5 Prozent und der der 19 europäischen Vertreter unter den Top-100 sogar um 8,8 Prozent.

Erstmals seit Beginn der halbjährlich durchgeführten EY-Analyse im Jahr 2007 ist mit SAP ein deutscher Konzern das wertvollste europäische Unternehmen. Der Softwarekonzern liegt mit einem Börsenwert von 354 Milliarden US-Dollar weltweit auf Rang 27 - vor dem niederländischen Chipausrüster ASML auf Rang 30 und dem dänischen Pharmakonzern Novo Nordisk auf Rang 31.

Insgesamt ist Deutschland wie schon zu Jahresbeginn mit drei Unternehmen im Top-100-Ranking vertreten: Neben SAP mit Siemens auf Rang 74 und einem Börsenwert von 199 Milliarden Dollar und der Deutschen Telekom auf Rang 88 mit einem Börsenwert von 177 Milliarden Dollar.

Die am höchsten bewerteten Unternehmen der Welt waren zur Jahresmitte Nvidia, Microsoft und Apple.

July 03, 2025

