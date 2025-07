Original-Research: United Labels AG - von GBC AG



Einstufung von GBC AG zu United Labels AG Unternehmen: United Labels AG ISIN: DE0005489561 Anlass der Studie: Researchstudie (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 5,05 EUR Letzte Ratingänderung: Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker

Der United Labels-Konzern ist mit seinem umfangreichen Lizenz-Markenartikelangebot im wachsenden multi-milliardenschweren Lizenzartikelmarkt aktiv, der weltweit ein Marktvolumen von rund 150,0 Mrd. USD (Retail) beinhaltet. Hinsichtlich der künftigen Marktentwicklung in Deutschland und Europa erwarten Branchenkenner ein jährliches Marktwachstum von rund 5,0%. Im vergangenen Geschäftsjahr 2024 musste United Labels aufgrund eines herausfordernden Umfelds und schwierigen Marktbedingungen einen signifikanten Umsatzrückgang auf 22,45 Mio. € (VJ: 24,82 Mio. €) hinnehmen. Dank eines günstigeren Umsatzmixes (höherer Anteil margenstarkes Onlinebusiness) konnte jedoch das EBIT deutlich auf 1,14 Mio. € (VJ: 1,01 Mio. €) gesteigert werden. Auf Nettoebene wurde aufgrund höherer Zins- und Steuerbelastungen ein geringeres Jahresergebnis in Höhe von 0,16 Mio. € (VJ: 0,63 Mio. €) erzielt. In den ersten drei Monaten des aktuellen Geschäftsjahres hat die Gesellschaft einen Umsatz von 4,16 Mio. € erwirtschaftet, der v.a. aufgrund eines schwächeren Großkundengeschäfts unterhalb des Vorjahresquartals (Q1 2024: 5,83 Mio. €) lag. Entgegengesetzt entwickelte sich jedoch das Onlinegeschäft mit einem erzielten dynamischen Quartalsumsatzanstieg von 44,0%. Auf operativer Ergebnisebene wurde aber bedingt durch eine deutlich angestiegene Rohertragsmarge lediglich ein moderater EBIT-Rückgang auf 0,34 Mio. € (Q1 2024: 0,43 Mio. €) verzeichnet. Der rückläufige Q1-Umsatz lässt aber laut Unternehmensangaben keine Rückschlüsse auf die weitere Entwicklung des Gesamtjahres zu. Trotz der Auftragsverschiebungen erwartet das Unternehmen weiterhin für das Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz- und operativen Ergebnisanstieg. Das anhaltende starke Momentum im E-Commerce-Geschäftsbereich und der hohe Auftragsbestand von 12,7 Mio. € zum Ende des Auftaktquartals haben ebenfalls zur Bekräftigung der Unternehmensguidance beigetragen. Vor dem Hintergrund des derzeit unter unseren Erwartungen verlaufenden Großkundengeschäfts haben wir unsere bisherigen Umsatz- und Ergebnisschätzungen nach unten angepasst. Entsprechend rechnen wir für das aktuelle Geschäftsjahr 2025 nun mit einem Umsatz von 25,97 Mio. € (zuvor: 28,96 Mio. €) und einem EBIT von 1,51 Mio. € (zuvor: 1,83 Mio. €). Hinsichtlich des darauffolgenden Geschäftsjahres 2026 kalkulieren wir mit einem Umsatz- und EBIT-Anstieg auf 30,88 Mio. € (zuvor: 32,22 Mio. €) bzw. 2,19 Mio. € (zuvor: 2,45 Mio. €). In Bezug auf das Folgejahr 2027, welches wir erstmals in unsere Detailschätzperiode aufgenommen haben, rechnen wir mit einem weiteren Umsatz- und EBITDA-Zuwachs auf dann 35,77 Mio. € bzw. 2,92 Mio. €. Insgesamt sehen wir United Labels mit seinem umfangreichen Lizenzmarken- und Produktangebot und breiten Vertriebsbasis (stationäres Vertriebsnetz und onlinebasierte Verkaufsplattformen) weiter gut aufgestellt, um im aktuellen Geschäftsjahr wieder auf den Wachstumskurs zurückzukehren. Als zentraler Wachstumsfaktor sollte sich der weitere Ausbau des E-Commerce-Business erweisen, dessen Konzernumsatzanteil dynamisch anwachsen sollte von zuletzt ca. 18,8% auf erwartete über 45,0% in 2027. Durch die verstärkte Vermarktung onlinespezifischer Artikel und den zunehmenden Produktverkauf über nationale und internationale Digitalplattformen, sollte das Wachstumstempo im Onlinegeschäft auch künftig weiter hochgehalten werden können. Angesichts des skalierbaren Geschäftsmodells und den erwarteten verbesserten Umsatzmix (deutlich höherer Anteil margenstarkes Onlinebusiness), sollte die Gesellschaft in den kommenden Geschäftsjahren eine signifikante Ergebnis- und Profitabilitätsverbesserung erzielen können. Basierend auf unseren angepassten Umsatz- und Ergebnisprognosen haben wir ein neues Kursziel in Höhe von 5,05 € (zuvor: 4,35 €) ermittelt. Unsere Kurszielerhöhung resultiert primär aus dem eingetretenen sog. "Roll-Over-Effekt" (Kursziel bezogen auf das darauffolgende GJ 2026, statt bisher 2025). In Bezug auf das aktuelle Kursniveau vergeben wir damit weiterhin das Rating "KAUFEN" und sehen ein signifikantes Kurspotenzial in der United Labels-Aktie.



