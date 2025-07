Mainz (ots) -"ZDFheute live" wird schneller und flexibler im Wechsel zwischen Online und TV: Ab Montag, 7. Juli 2025, sendet das ZDF die aktuellen Nachrichten-Livestreams aus einem neuen, hochautomatisierten Online-Nachrichtenstudio - in direkter Nachbarschaft zum ZDF-Nachrichtenstudio von "heute" und "heute journal".ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten: "Wir stärken mit dem neuen Studio unsere Live-Fähigkeit. Wenn etwas in der Welt passiert, greifen die Menschen zuerst zu ihrem Smartphone. Deswegen informieren wir bei Breaking News nun noch schneller im Netz und können die Sendung bei Bedarf schnell ins TV-Programm übernehmen."Das neue Studio ist direkt an die fernsehtechnische Infrastruktur des etablierten ZDF-Nachrichtenstudios angebunden. Entwickelt sich eine potenzielle Breaking-News-Situation startet "ZDFheute live" online mit der Berichterstattung über das aktuelle Ereignis und kann bei Bedarf ins lineare Programm geschaltet werden. Damit stärkt das ZDF auch den Dialog mit den Zuschauerinnen und Zuschauern weiter, deren live gestellte Fragen zentrales Element von "ZDFheute live" sind. Die erste "ZDFheute live"-Sendung aus dem neuen Studio, moderiert von Christina von Ungern-Sternberg, ist für Montag, 7. Juli 2025, 19.30 Uhr, geplant - zu sehen online unter "ZDFheute live" (https://www.zdfheute.de/video/zdfheute-live).Nachrichtenstudio mit hoher AutomatisierungFür das neue Online-Nachrichtenstudio wurde ein Teil der bisherigen Studiofläche des ZDF-Nachrichtenstudios abgetrennt und mit einer eigenen kompakten Regie ausgestattet. Für Schalten, Beiträge und visuelle Hintergründe stehen eine große LED-Wand sowie eine Stele für Hochkant-Formate zur Verfügung. Vier Kameraroboter sind fest installiert, ein weiterer Kameraroboter ermöglicht freie Kamerafahrten im Studio. Der hohe Grad an Automatisierung ermöglicht eine effiziente Nachrichtenproduktion."ZDFheute live" im Dialog mit den UsernDas Online-Nachrichtenformat "ZDFheute live" bietet in Breaking-News-Situationen zeitnah Überblick, Einordnung und Analyse, begleitet News-Events in längeren Live-Strecken und vertiefender Live-Berichterstattung. Mit dem neuen Online-Studio kann "ZDFheute live" nun nicht nur unmittelbar ins ZDF-Programm geschaltet werden, sondern es wird zugleich ein wesentliches Formatelement optimiert: der Dialog mit dem Publikum. Die Userinnen und User stellen ihre Fragen und bekommen die Hintergründe direkt in der Sendung von ZDF-Korrespondentinnen und -Korrespondenten sowie von Expertinnen und Experten beantwortet."ZDFheute live" (https://www.zdfheute.de/video/zdfheute-live) auf ZDFheute.de (https://www.zdfheute.de/)Mit dem neuen Studio wird "ZDFheute live" ebenso gestärkt wie insgesamt das Informationsangebot von ZDFheute in App und Web. Dazu trägt auch die eigene Portal-Adresse ZDFheute.de (https://www.zdfheute.de/) bei. Sie ermöglicht eine klare und zeitgemäße Aufgabenteilung zwischen dem ZDF-Streaming-Portal und ZDFheute: Das ZDF-Streaming-Portal umfasst das thematisch breite Streamingangebot mit Fokus auf lange Videoformate, die vor allem auf großen Screens konsumiert werden; ZDFheute ist das aktuelle Nachrichten- und Informationsangebot des ZDF, das kurze Clips und Texte für eine mobile Nutzerschaft bietet.KontaktBei Fragen zu "ZDFheute live" erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/zdfheutelive) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenZDFheute live (https://www.zdfheute.de/video/zdfheute-live)ZDFheute.de (https://www.zdfheute.de/)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6068892