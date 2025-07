Osnabrück/Berlin (ots) -Der durch zahlreiche nationale wie internationale Film- und Fernsehproduktionen sowie Theateraufführungen bekannte Künstler Johann von Bülow ist neuer Botschafter der Kinderrechtsorganisation Terre des Hommes. Er spielte beispielsweise am Schauspielhaus Bochum und am Düsseldorfer Schauspielhaus, übernahm die Rolle des verschmähten Liebhabers in "Frantz" von Francois Ozon, zog die Fäden in der ARTE-Kultserie "Parlament" und gastierte in vielen ARD- und ZDF-Krimireihen wie "Herr und Frau Bulle", "Mord mit Aussicht", "Tatort" und "Polizeiruf 110"."Ich freue mich sehr, Botschafter für Terre des Hommes zu sein. Der Schutz und die Stärkung von Kindern weltweit, gerade in diesen Zeiten, ist eine wichtige Aufgabe, für die ich mich gerne einsetze. Denn wo wir geboren werden ist Zufall, und Kinder sind zu oft Leidtragende von Umständen, auf die sie keinen Einfluss haben. Der Ansatz, den Terre des Hommes verfolgt, sie zu unterstützen, ihre Bedürfnisse zu hören und sie mit in die Entscheidungsprozesse hierzu einzubinden, überzeugt mich total. Ich durfte bereits Zeuge der beeindruckenden Arbeit eines Teams von engagierten jungen Frauen in einem Projekt von Terre des Hommes in Hamburg sein, welches Kindern von Geflüchteten eine Perspektive in unserem Land zu geben versucht. Denjenigen meine Stimme zu geben, die sonst zu wenig gehört werden, ist eine Aufgabe, die ich gerne übernehme, ob vor Ort oder in einer anderen Region unserer Welt, ob in akuten Notsituationen oder durch langfristige Lobbyarbeit", erklärt Johann von Bülow.Terre des Hommes freut sich sehr über die Unterstützung einer so bekannten Persönlichkeit. "Ich habe mit Johann von Bülow einen Menschen kennengelernt, dem es ein Anliegen ist, sich für die Rechte von geflüchteten oder ausgebeuteten Kindern und Jugendlichen einzusetzen. Bei unserem ersten gemeinsamen Projektbesuch erlebte ich ihn als offen und sehr interessiert, die Arbeit von Terre des Hommes kennenzulernen. Mit ihm haben wir einen Unterstützer, der unseren vielfältigen Projekten zum Schutz und zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen zu mehr Sichtbarkeit verhelfen wird", sagt Joshua Hofert, Vorstandssprecher von Terre des Hommes.Unser Name "Terre des Hommes" steht für eine "Erde der Menschlichkeit". Klimawandel, Kinderarbeit, Krieg und Vertreibung - wir machen Kinder und Jugendliche stark und schützen sie mit unseren Projekten vor Gewalt und Ausbeutung. Wir leisten humanitäre Hilfe und verbessern die Lebensbedingungen von Kindern weltweit. Was uns dabei besonders wichtig ist: Wir arbeiten mit Partnerorganisationen vor Ort zusammen und setzen gemeinsam mit Kindern ihre Rechte durch. Als Kinderrechtsorganisation sind wir unabhängig von Regierungen, Wirtschaft, Religionsgemeinschaften und Parteien. Wir fördern derzeit rund 370 Projekte für Kinder und Jugendliche in mehr als 40 Ländern.Pressekontakt:Kontakt:Wolf-Christian Ramm, Telefon 05 41 / 71 01 158 oder 0171 / 67 29 748c.ramm@tdh.de, ww.tdh.deVerantwortlich: Terre des HommesFür Rückfragen und Interviews:Wolf-Christian Ramm, 0541 / 71 01-158, c.ramm@tdh.deOriginal-Content von: Terre des Hommes Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9646/6068924