Berlin (ots) -Sie sind wasser-, fett- und schmutzabweisend - und mittlerweile fast überall: PFAS, auch bekannt als "Ewigkeitschemikalien", werden vielfach in Textilien, Pestiziden und Kosmetik verarbeitet - und reichern sich in Umwelt, Trinkwasser und im menschlichen Körper an. Besonders brisant: Die größte PFAS-Quelle bleibt weitgehend unbeachtet. Fluorierte Treibhausgase aus Klimaanlagen und Industrieprozessen sowie Pestizide zerfallen in der Umwelt zu TFA (Trifluoressigsäure) - einem extrem langlebigen Stoff, der sich inzwischen großflächig in Böden und Gewässern findet und von deutschen Behörden als fortpflanzungsgefährdend eingestuft wird.Trotz klarer wissenschaftlicher Warnungen und wachsender Belastung halten sich falsche Narrative: PFAS seien unbedenklich, unverzichtbar oder längst reguliert - dabei ist das Gegenteil der Fall.Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) erklärt in einem Pressegespräch die wahre Dimension der PFAS-Belastung, ordnet aktuelle politische Konfliktlinien ein, zeigt Alternativen zur Verwendung von PFAS auf und öffnet den Raum für Fragen und Diskussionen. Darüber hinaus gibt es eine wissenschaftliche Einschätzung zu PFAS sowie einen Erfahrungsbericht zu Herausforderungen in der journalistischen Auseinandersetzung mit dem Thema. Das Pressegespräch richtet sich an Journalistinnen und Journalisten mit und ohne Vorkenntnisse zum Thema PFAS.Wir bitten um Anmeldung über den DUH-Newsroom. Danach erhalten Sie die Zugangsdaten.Teilnehmende:- Christine Lützkendorf, Referentin für Fluorierte Gase, DUH- Dr. Helena Banning, Wissenschaftlerin am Umweltbundesamt- Andrea Hoferichter, Wissenschaftsjournalistin und Redakteurin von MIT Technology ReviewDatum:Donnerstag, 17. Juli 2025 von 14.15 Uhr bis 15.30 UhrPressekontakt:DUH-Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.deOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/6068931