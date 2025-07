Mainz (ots) -Bitte aktualisierten Programmtext beachten!Freitag, 4. Juli 2025, 23.15 UhrTill TonightTill Reiners lädt ein zu seiner ganz persönlichen Sommer-Late-Night-Show. Wochenaktuell, relevant, leicht. Diesmal zu Gast: die Moderatorin und Podcasterin Anne Will."Till Tonight" ist eine Show im Stil der klassischen Late Night, geprägt von ihrem Gastgeber. Till erklärt nicht die Welt, er entdeckt sie zusammen mit seinem Ensemble, Sidekick Selly und prominenten Gästen und macht sie vielleicht nicht besser, aber ein wenig lustiger.In der dieser Ausgabe hat Till sich vorgenommen, einen Blick ins Sommerloch zu werfen. Warum feiert Jeff Bezos Hochzeit in Venedig und nicht in der Uckermark? Wer hilft Jimi Blue Ochsenknecht? Und warum sind Eröffnungsfeiern der aufregendste Teil von sportlichen Großereignissen? Was meint Sidekick Selly dazu?Bei all den wichtigen Fragen wäre Till fast entgangen, dass der "BuKa" kommt: Bundeskanzler Merz ist zu Gast im Nachbarstudio. Till möchte ihn würdig empfangen, schickt aber wetterbedingt lieber den Kollegen Fred Costea.Dann kommt doch noch hoher Besuch: Die "Queen of Talk" Anne Will gibt Till etwas Nachhilfeunterricht im investigativen Abfragen sperriger Gäste. Bei "Will & Till" enttarnen die beiden gemeinsam die Identität der geheimnisvollen Person hinter der Schattenwand - oder versuchen es zumindest.Till Reiners ist erfolgreicher Stand-up-Comedian, Moderator und Podcaster. Im Frühjahr 2025 hat er seinen 40. Geburtstag gefeiert und ist mit seinem Soloprogramm "Mein Italien Grandissimo" auf große Arena-Tour gegangen. Bei 3sat ist er Gastgeber von "Till Reiners' Happy Hour", außerdem ist er Ensemblemitglied der "heute-show" im ZDF. Mit "Till Tonight" präsentiert Till Reiners nun seine erste eigene Late-Night-Show am Freitagabend im ZDF.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6068929