Berlin (ots) -Hörbücher haben das ganze Jahr über Saison und sind beliebte Begleiter durch jeden Tag. Aber besonders auch in den Sommer- und Ferienmonaten ist die Lust an guten Geschichten ungebrochen. Die Redakteurinnen bei BookBeat haben pünktlich zum Beginn der warmen Jahreszeit die schönste Sommer-Literatur zusammengestellt. Krimis, die an beliebten Urlaubsorten angesiedelt sind oder Romance-Geschichten, die in den heißen Monaten spielen. Erfrischende Pool-Lektüre und Hörbücher, die auch mal den Schweiß auf die Stirn treiben. Sonnig-leichte Unterhaltung findet sich ebenso wie dunkle Thriller, die wie ein heftiges Sommergewitter über die Protagonisten hereinbrechen."Besonders in der Covergestaltung sehen wir häufig einen klaren Hinweis darauf, dass es sich um einen Titel handelt, für den das Sommerthema zentral ist", erläutert Therese Korritter, Book Curator bei BookBeat. "Aber für unsere Zusammenstellung der interessantesten Hörbücher für die Jahreszeit haben wir uns natürlich nicht nur darauf verlassen. Wir sind alle begeisterte Hörbuch-Enthusiasten und Vielhörer, und so konnten wir passende Sommerlektüre aus allen Genres finden, damit wirklich für jeden Geschmack etwas dabei ist."Dies sind die im Juni meistgehörten Sommer-Romane der BookBeat-Hörer*innen (gemessen nach gehörten Stunden). Alle vorgestellten Hörbücher und noch viel mehr auditive Sommerlektüre finden sich in der BookBeat-App unter "Inspiration".1. "Der dunkle Sommer" (https://www.bookbeat.com/de/book/der-dunkle-sommer-ungekurzte-lesung-1578293) von Vera Buck (argon Verlag)2. "Just for the Summer" (https://www.bookbeat.com/de/book/just-for-the-summer-1573667) von Abby Jimenez (Audio Verlag München)3. "The Paradise Problem. Wenn das Herz den perfekten Plan durchkreuzt" (https://www.bookbeat.com/de/book/the-paradise-problem-wenn-das-herz-den-perfekten-plan-durchkreuzt-1501086) von Christina Lauren (OSTERWOLDaudio)4. "22 Bahnen" (https://www.bookbeat.com/de/book/22-bahnen-1026168) von Caroline Wahl (DuMont)5. "Das Familienfest" (https://www.bookbeat.com/de/book/das-familienfest-thriller-horbuch-1635807) von B. P. Walter (dp audiobooks)6. "Great Big Beautiful Life" (https://www.bookbeat.com/de/book/great-big-beautiful-life-ungekurzte-lesung-1578266) von Emily Henry (argon Verlag)7. "This Could be Home (Hawaii Love 2)" (https://www.bookbeat.com/de/book/this-could-be-home-hawaii-love-band-2-ungekurzte-lesung-1396423) von Lilly Lucas (argon Verlag)8. "Aschesommer" (https://www.bookbeat.com/de/book/aschesommer-gruppe-4-ermittelt-2-1501105) von Benjamin Cors (Hörbuch Hamburg)9. "Blaues Wunder" (https://www.bookbeat.com/de/book/blaues-wunder-1606152) von Anne Freytag (Saga Egmont)10. "Die kleine Villa in Italien" (https://www.bookbeat.com/de/book/die-kleine-villa-in-italien-1535546) von Julie Caplin (Saga Egmont)