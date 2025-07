FRANKFURT (dpa-AFX) - Die zuletzt gut erholten Aktien von Adidas und Puma sind am Donnerstagvormittag an Charthürden abgedreht. Die in vier Tagen um fast 11 Prozent stabilisierten Adidas-Papiere kamen an ihrer 50-Tage-Linie nicht weiter. Puma hatten sich zuletzt gar zeitweise um mehr als 16 Prozent gefestigt und prallten vom Widerstand bei 24,50 Euro ab.

Adidas gaben am Donnerstag gegen Mittag um 0,9 Prozent nach und Puma büßten 1,7 Prozent ein. Dax und MDax traten unterdessen praktisch auf der Stelle.

Die USA haben ein Handelsabkommen mit Vietnam geschlossen, das Präsident Donald Trump am Vorabend bekanntmachte. Vietnam ist ein sehr wichtiger Produktionsstandort für die Sportartikelbranche. Das Abkommen dürfte für Adidas laut dem Baader-Experten Volker Bosse die Kosten erhöhen und letztlich die Verkaufspreise in den USA. Das könne dort die Umsätze drücken./ag/jha/

