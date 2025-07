Wien (APA-ots) - -



5G Highspeed Internet in Top-Qualität: erste sechs Monatsentgelte gratis.



-



Zugabe ab DataNet 200: Starkes WLAN bis in letzten Winkel mit gratis-Mesh.



-



In ausgewählten Highspeed-Tarifen inkl. Festnetz-Internet mit 24- Monatsbindung.



-



Keine Servicepauschale, 9,90 Euro Aktivierungsentgelt.

-



Zusätzlich 10% Unlimited Mix Ermäßigung ab zwei kombinierten Tarifen.



Drei erreicht bereits mehr als 90% von Österreichs Unternehmen und Haushalten mit Österreichs modernstem 5G Netz, bis Jahresende sogar 95%. Gleichzeitig wird Drei bis Ende 2025 rund 740 bisher unterversorgte Katastralgemeinden an sein superschnelles Internet anschließen. Um Menschen in Österreich von der Stärke und Qualität des Drei Internets zu überzeugen, gibt es bei Drei ab 3. Juli 2025 ein unschlagbares Angebot: starkes Highspeed-Internet im gesamten Zuhause inklusive Gratis-Router jetzt sechs Monate lang gratis. Das Offert umfasst alle DataNet, MyLife DataNet und FixData Internettarife von Drei.

Für eine lückenlose WLAN Versorgung bis in den letzten Winkel sorgt das inkludierte Mesh-Gerät (ZTE T5400 Ultra Mesh), das ermäßigt und ab dem Tarif DataNet 200 gratis ist.

Mit der Geld-zurück-Garantie von Drei können Kund:innen sich sorgenfrei vom starken Internet von Drei überzeugen. Alle, die im Webshop oder Shop einen neuen Drei Internet-Tarif abschließen, können das Vertragsverhältnis innerhalb von 14 Tagen beenden. Die Auflösung erfolgt nur Zug um Zug gegen Rückgabe der Hardware, die sich samt Verpackung in wiederverkaufsfähigem Zustand befinden muss.

Neu- oder Bestandskund:innen, die mindestens zwei mit dem Unlimited Mix kompatible Tarife (auch SIM only) auf einer gemeinsamen Rechnung führen, erhalten automatisch 10 % Rabatt auf jeden dieser Tarife. Der Vorteil gilt ab dem ersten zusätzlichen Tarif - unabhängig davon, ob es sich um Neu- oder Bestandskund:innen handelt. Mehr Infos auf drei.at/mix



* Bei Neuanmeldung mit 24 Monaten Mindestvertragsdauer in ausgewählten Internet-Tarifen für zuhause. Aktivierungsentgelt einmalig 9,90 . 5G regional verfügbar. Details: drei.at/internet

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte 2024 einen Umsatz von 958 Mio. Als führender Telekom-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs erreicht bereits über 90% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites 5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste Datensicherheit. Mit den Fix Tarifen bietet Drei erstmals mobiles Internet mit Bandbreitengarantie und einfacher Umstiegs-Möglichkeit auf Glasfaser. Mehr auf www.drei.at



