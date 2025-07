Köln (ots) -Die Compass Tourismus Partner eG (co:compass) versteht Inklusion und Barrierefreiheit als wichtigen Aspekt der Nachhaltigkeit. Während die Bedeutung von professionellem Datenmanagement in den unterstützten Destinationen immer stärker ins Bewusstsein rückt und die Zielgruppenorientierung auf gut erforschten Lebensstil-Milieus basiert, werden die konkreten Bedürfnisse von Menschen mit Beeinträchtigungen immer noch nicht durch eine professionelle Marktforschung untersucht. Denn: Auch 16 Jahre nach Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland fehlt es an entsprechenden Panels. Erfreulicherweise ändert sich dies nun.Wegweisende Kooperation mit Teilhabe-Communityco:compass hat in Kooperation mit der Ipsos Teilhabe-Community jetzt im Auftrag von visitBerlin einen Meilenstein gesetzt und erstmals tatsächlich die Menschen, die im Bereich des barrierefreien Tourismus adressiert werden sollen, befragt.Ipsos baute in Kooperation mit der Aktion Mensch mit dieser Community das erste Markt- und Sozialforschungs-Panel auf, um die Meinung aller Menschen in Deutschland abzubilden und Menschen mit Beeinträchtigung eine Stimme zu geben.Die aktuell rund 2.000 Mitglieder kommen aus ganz Deutschland, sind mindestens 16 Jahre alt und haben eine angeborene oder erworbene Beeinträchtigung. Auch Personen mit chronischen Erkrankungen gehören dazu. Das Panel ist Anfang 2025 mit dem renommierten "GOR Impact and Innovation Award" ausgezeichnet worden.Gleichberechtigter Zugang braucht differenzierte Servicesco:compass hat für eine Zielgruppenanalyse von visitBerlin zum barrierefreien Reisen mit Schwerpunkt auf dem Informationsverhalten der Reisenden erstmals das Panel im touristischen Kontext für den quantitativen Analyseteil eingesetzt.Ein wichtiges Schlüsselergebnis für die inklusive Angebotsgestaltung: Die Inspiration erfolgt über die touristische Attraktivität! Erst in nachgelagerten Suchbewegungen sind Vollständigkeit der Angaben zur Barrierefreiheit und Zuverlässigkeit der Quellen ausschlaggebend für die Reiseentscheidung. Für die Ausrichtung der Marketingstrategien spielt die Altersstruktur eine zentrale Rolle. Knapp zwei Drittel der Umfrage-Teilnehmenden gehören der Altersgruppe 50+ an, da Behinderung überwiegend durch Alter und Krankheit entsteht.Das neue Panel kann zukünftig für die Entwicklung inklusiver, barrierearmer Angebote auch in anderen touristischen Destinationen genutzt werden. Als Ansprechpartnerin steht Ihnen dazu co:compass-Partnerin Monika Agata-Linke für weiterführende Informationen und einen Auszug aus der Zielgruppenanalyse zum Thema Barrierefreiheit gerne zur Verfügung.Pressekontakt:Compass Tourismus Partner eGMonika Agata-LinkeChristophstr. 15-1750670 KölnTelefon: 0221 / 29 28 21-40E-Mail: agata-linke@compass-tourismus.comOriginal-Content von: Compass Tourismus Partner eG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174649/6068995