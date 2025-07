DJ PTA-News: NWN Nebenwerte Nachrichten AG: Bechtle AG - Hoffen auf den Aufschwung

Bechtle hat viele Auftraggeber aus dem öffentlichen Sektor, die sich in den vergangenen Monaten mit Investitionen zurückgehalten haben. Nicht zuletzt aufgrund der Milliarden aus dem Sondervermögen Infrastruktur der Bundesregierung ist nun wieder mit vermehrten IT-Ausgaben der öffentlichen Unternehmen zu rechnen. Und auch im Mittelstand geht man infolgedessen von einer abnehmenden Investitionszurückhaltung aus.

Bechtle-CEO Dr. Thomas Olemotz hat sich für das Q2 noch zurückhaltend geäußert, aber eine Besserung für H2 in Aussicht gestellt. Bereits in den Monaten März und April sei die Nachfrage wieder angezogen. Laut Olemotz ist die Unsicherheit bei wichtigen öffentlichen Kunden mit der Bildung der neuen Bundesregierung deutlich zurückgegangen.

Weiteres Kurspotenzial

An der Börse hat Bechtle in diesem Jahr bereits einen Aufschwung erlebt. Auf Kurspotenzial deutet der Blick auf die KGVs hin. Zwar sieht die Aktie beim KGV 2025e von 19.3 derzeit nicht wirklich günstig aus. Im Mittel der zurückliegenden zehn Jahre ist der Titel indes mit durchschnittlich 24.4 bewertet worden. Auf Basis der Gewinnschätzungen für 2026 und 2027 ergeben sich KGVs von 17.2 bzw. 15.6.

Mäßige Q1-Zahlen

Mit dem Bericht für das Q1 hat Bechtle die Marktbeobachter eher enttäuscht. Der Umsatz sank um 2.8 % auf EUR 1.46 (1.5) Mrd. Das Geschäftsvolumen stieg um 0.8 % auf EUR 1.97 (1.95) Mio. Die im Geschäftsbericht für das vergangene Jahr gegebene Prognose für 2025 wurde mit dem Q1-Bericht bestätigt. So soll der Umsatz innerhalb einer Bandbreite von plus 3 bis minus 3 % in etwa auf dem Vorjahresniveau von EUR 6.3 Mio. landen. Beim Vorsteuerergebnis beträgt die Bandbreite für den prognostizierten Wert plus/minus 5 % um den Vorjahreswert von EUR 345 Mio. Die Hoffnungen, dass Bechtle daran bald wieder anknüpfen kann, werden auch durch einige Technologie-Trends genährt. Zum einen sind das bevorstehende IT-Investitionen der Kunden im Zuge des Windows 10-Support-Endes in diesem Herbst, und außerdem setzt sich der Ausbau KI-fähiger IT-Infrastrukturen weiter fort.

