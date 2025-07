Berlin (ots) -Die Online-Sprachlernplattform Preply (https://preply.com/de/kurse) startet eine neue Kampagne und setzt bewusst auf menschliche Nähe statt auf KI -Trends beim SprachenlernenIn einer Welt, in der Sprach-Apps mit Erinnerungsfunktionen und Gamification-Ansätzen schnellen Lernerfolg versprechen, schlägt die Online-Lernplattform Preply (https://preply.com/de/blog/das-bessere-duo/)einen anderen Weg ein. Die Sprachlernplattform hat diesen Monat die Kampagne "The Better Duo" in ihren sozialen (https://www.instagram.com/preply/?hl=en) Netzwerken gestartet, die authentische, menschliche Verbindungen in den Mittelpunkt rückt, denn "echte Menschen machen echte Fortschritte".Preply will mit einem Human-First-Ansatz das Sprachenlernen als soziales und emotionales Erlebnis neu definieren. Die internationale Kampagne zeigt Lernende und ihre Lehrkräfte als echte "Duos". Im Rahmen der Better Duo Awards wurden diese Lernduos aufgrund ihrer langen Lernbeziehung ausgezeichnet, um deren Verbindung zu feiern. Die Kampagne (https://www.youtube.com/playlist?list=PLJ44Mc-UVPuU30Wp_7ayELEgkBYy0j5DK) illustriert, wie Vertrauen, Empathie und kultureller Austausch den entscheidenden Unterschied machen.Mensch vor Maschine: Warum Preply nicht nur auf KI setztWährend Duolingos jüngste und viel diskutierte Hinwendung zur KI eine Debatte in der Branche ausgelöst hat, vertritt Preply den folgenden Standpunkt, dass es nicht darum geht, sich zwischen Menschen und KI entscheiden zu müssen."Sprache ist mehr als Wortschatz und Grammatik - sie ist Ausdruck von Kultur, Persönlichkeit und zwischenmenschlicher Beziehung", kommentiert Sofia Tavares, Chief Brand Officer bei Preply die Kampagne. "KI kann das Lernen unterstützen, aber sie ersetzt nicht die menschliche Wärme, die die Lehrkraft mitbringt. Wir bleiben unserem menschenzentrierten Lernmodell treu und investieren weiter in den Ausbau unseres globalen Netzwerks von Expert:innen." Die Kampagne unterstreicht, dass Technologie bei Preply als Ergänzung dient, nicht als Ersatz. Preply setzt auf individuelle Betreuung, die Lernende motiviert, Selbstvertrauen stärkt und langfristige Lernerfolge ermöglicht.Echte Geschichten, die begeisternHier drei beispielhafte Lernpaare, deren Erfahrungen die Kampagnenbotschaft transportieren:- Daniel & Jose Luis: Durch den Spanischunterricht mit seiner Lehrkraft kann der US-Psychologe nun psychiatrische Patient/innen besser betreuen. Sie sind seit 8 Jahren ein Lernduo, haben 1416 Stunden gemeinsam gelernt und Daniel hat das Sprachniveau C2 erreicht.- Gustavo & Mónica: Acht Jahre intensiver Unterricht verbesserte nicht nur die Englischkenntnisse, sondern führte auch zu einer engen Freundschaft und besseren Karrierechancen. Sie sind seit 9 Jahren ein Lernduo, haben 668 Stunden gemeinsam gelernt und Gustavo hat Sprachlevel C1 erreicht.- Chris & Luis: Ein amerikanischer Familienvater, der Spanisch lernt, um mit seiner Familie kulturell verbunden zu sein. Sie sind seit 8 Jahren ein Lernduo, haben 375 Stunden gemeinsam gelernt und Chris hat Sprachlevel C1 erreicht.Pressekontakte:Lena-Marie KernE: lena-marie.kern@tonka-pr.comM: +49 (0) 30403668134Julija GvozdenovicE: julija.gvozdenovic@tonka-pr.comM: +49 (0) 157 86786126Original-Content von: Preply, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137125/6069025