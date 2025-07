Ulm (ots) -Outdoor-Sport kann laut Studien Stress reduzieren, die Stimmung heben und die Konzentration stärken. Die geeignete Ernährung wird häufig unterschätzt. Gemeinsam mit Snack-Experte Seeberger gibt "the female explorer" Nicole Berth Tipps fürs Energie tanken in der Natur.Makro-Check: Das braucht der Körper beim Outdoor-Sport"Outdoor-Aktivitäten wie Wandern (300-450 kcal/h*), Mountainbiken (500-700 kcal/h), Trailrunning (600-900 kcal/h) oder Klettern (400-600 kcal/h) steigern den Energiebedarf", erklärt Nicole Berth. "Primär greift der Körper dafür auf seine Glykogenspeicher - gespeicherte Kohlenhydrate in Muskeln und Leber - zurück, die aber schnell erschöpft sind." Daher empfiehlt sie: "Wer rechtzeitig für Energie und Flüssigkeit sorgt, kann Touren entspannter genießen."Der perfekte Outdoor-Snack:"Der ideale Snack für unterwegs ist leicht verdaulich, gut transportierbar und auch bei Temperaturschwankungen haltbar", rät Nicole Berth. Ihre Outdoor-Snack-Kriterien:- Sofort-Power: Kohlenhydrate sorgen für schnelle Energie- Langzeit-Energie: Fette bieten längerfristige Energie bei moderater Belastung- Hydration: Ausreichend Flüssigkeit sichert den Wasserhaushalt- Praktisch zum Mitnehmen: Kompakte, leichte Snacks mit wenig Verpackung für Genuss ohne viel BallastNicole Berths Outdoor-Favoriten von Seeberger- Trail-Mix: (https://seeberger.de/products/trail-mix?variant=48517882544456) "Energie, Geschmack und eine Extraportion Crunch - Ein echter Allrounder für sportliche Aktivitäten mit knackigen Nüssen und fruchtigen Zutaten. Perfekt für alle, die gerne Abwechslung im Rucksack haben."- Nüsse: (https://seeberger.de/products/nusskernmischung?variant=48517875827016) "Nüsse wie Mandeln, Cashews oder Walnüsse sind beliebte Begleiter beim Outdoor-Sport. Sie liefern natürliche Energie und schmecken pur genauso wie im Mix. Sie enthalten von Natur aus ungesättigte Fettsäuren - und sind dabei angenehm sättigend, ohne schwer im Magen zu liegen."- Soft-Aprikosen: (https://seeberger.de/products/soft-aprikosen?variant=48517880545608) "Samtig weich und von Natur aus kaliumhaltig** - Soft-Aprikosen sind ideal als fruchtiger Snack bei längeren Touren."- Getrocknete Mango: (https://seeberger.de/products/getrocknete-mango?variant=48517865341256) "Ohne Zuckerzusatz - getrocknete Mangos sind dank des natürlich enthaltenen Zuckers fruchtig-süß für den kleinen Motivations-Kick am Berggipfel.""Eine bewusste, natürliche Snack-Strategie kann dabei helfen, das Beste aus jedem Outdoor-Erlebnis herauszuholen - egal ob Gipfel, Waldweg oder Wiesenpause", fasst Nicole Berth zusammen. Noch mehr Tipps rund ums Snacken beim Outdoor-Sport von Nicole Berth findest du auf dem Seeberger Blog (https://seeberger.de/blogs/active/outdoor-sport-energie-tanken-in-der-natur).* Kalorienverbrauch pro Stunde (ungefähr) - je nach Sportart, Intensität und individueller Körperzusammensetzung. Quelle: American College of Sports Medicine, 2021** Angaben zu Nährwerten gemäß Nährwerttabelle auf der Verpackung beachtenPressekontakt:Pressestelle Seebergerc/o follow red GmbHKathrin EckertWaldburgstraße17/1970563 StuttgartTel.: +49-711-90140-725E-Mail: kathrin.eckert@followred.comOriginal-Content von: Seeberger GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179089/6069010