Wiesbaden (ots) -Mehr als 80 Prozent der Jugendlichen und jungen Erwachsenen wollen schon sehr früh finanziell für ihr Alter vorsorgen. Dabei legen sie großen Wert auf persönliche Beratung, Influencer spielen dagegen keine große Rolle. Das ergab eine repräsentative Umfrage im Auftrag der R+V. Sicherheit und Ethik sind den Befragten bei der Geldanlage sehr wichtig.Rund 82 Prozent der Befragten zwischen 16 und 25 Jahren finden eine frühzeitige Altersvorsorge wichtig oder sogar sehr wichtig. Für die übrigen 18 Prozent spielt dies keine große Rolle. Die Studie wurde im Rahmen der YoungBrandAwards auf Basis des Youngcom-Panels durchgeführt. Dieses Panel ist bundesweit repräsentativ und umfasst über 50.000 junge Erwachsene im Alter von 16 bis 35 Jahre.Persönliche Beratung sowie Tipps von Freunden ja, Influencer eher neinDrei Viertel der befragten 16- bis 25-Jährigen halten eine persönliche Beratung durch einen Experten für wichtig oder sehr wichtig. Die übrigen 25 Prozent würden eher darauf verzichten. Eine geringe Rolle bei finanziellen Entscheidungen spielen auf Finanzthemen fokussierte Influencer (Finanzfluencer). Lediglich 4 Prozent halten Influencer für sehr wichtig und folgen ihnen in sozialen Medien, für weitere 24 Prozent sind diese wichtig. Dagegen konsumieren 56 Prozent gar keine Posts oder Sendungen von Finanzfluencern, weitere 16 Prozent selten.Junge Menschen hören vor allem auf den Rat aus dem Freundes- und Bekanntenkreis (Peer Group). Für rund 77 Prozent sind Empfehlungen aus dieser Gruppe wichtig oder sehr wichtig, für 23 Prozent dagegen eher nicht oder gar nicht wichtig.Ethische Aspekte sind bei Finanzthemen wichtigBei ihrer Vorsorge legen die Jugendlichen und jungen Erwachsenen großen Wert auf ethische Aspekte. So betonten 58 Prozent, dass sie nachhaltige oder ethische Finanzprodukte nutzen möchten. 25 Prozent ist es dagegen eher weniger oder gar nicht wichtig, der Rest machte keine Angabe. Bei den einzelnen Produkten für die Altersvorsorge stehen mit 26 Prozent Investments in Fonds oder Indexfonds (ETF) ganz oben in der Beliebtheit. Es folgen vermietete Immobilien (18%), Einzelaktien (15%), selbstgenutzte Immobilien (13%) und Lebensversicherungen (10%).Beim Risikoprofil sind die 16 bis 25 Jahre alten Studienteilnehmer eher konservativ eingestellt. Genau die Hälfte bevorzugt ein ausgewogenes Verhältnis von Sicherheit und Rendite. Weiteren 30 Prozent ist eine hohe Sicherheit sogar besonders wichtig. Für 15 Prozent steht dagegen eine möglichst hohe Rendite im Vordergrund, der Rest nannte keine dieser Optionen.16- bis 25-Jährige: optimistischer Blick auf eigene finanzielle ZukunftMit rund 85 Prozent bewerten die befragten Jugendlichen und jungen Erwachsenen ihre eigene finanzielle Zukunft mehrheitlich positiv. Im Vergleich zu ihren Eltern erwarten 27 Prozent für sich eine bessere finanzielle Zukunft, weitere 48 Prozent immerhin eine gleich gute. Ein Viertel dagegen rechnet mit einer schlechteren finanziellen Zukunft im Vergleich zu den Eltern.Kostenloser Vorsorge-Check bietet guten ÜberblickEin umfassender Überblick über die eigene finanzielle Situation ist die ideale Basis für alle Entscheidungen in Sachen Vorsorge. Die R+V Versicherung bietet deshalb unter www.ruv.de/vorsorge/check einen kostenlosen Vorsorge-Check an. Das Tool prüft anhand von 15 einfachen Fragen den individuellen Vorsorge-Status und gibt erste Tipps zu Altersvorsorge, Einkommensschutz und Gesundheitsvorsorge. Um den Vorsorge-Check zu nutzen, muss man kein R+V-Kunde sein. Auf Wunsch kann der Nutzer dort auch einen persönlichen Beratungstermin bei einem Vorsorge-Experten vereinbaren.Über die UmfrageDie Studie wurde im Rahmen der YoungBrandAwards auf Basis des Youngcom-Panels durchgeführt. Das Youngcom-Panel ist bundesweit repräsentativ und umfasst insgesamt über 50.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, vor allem junge Erwachsene und junge Familien im Altersbereich von 16 bis 35 Jahren. Die Ergebnisse wurden in einem Online-Voting zwischen Mai und Oktober 2024 erhoben. Die Stichprobengröße betrug insgesamt 13.540 Befragte, wobei für jede Frage mindestens 500 Menschen je Altersbereich befragt wurden. Die Umfrage ist randomisiert und repräsentativ.Über die R+V VersicherungDie R+V Versicherung zählt mit rund 9 Millionen Kundinnen und Kunden zu den größten Versicherern Deutschlands. Als Teil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken bietet die R+V ihren Kunden maßgeschneiderte, innovative Versicherungslösungen. Die Produktpalette der R+V-Gesellschaften umfasst alle bekannten Versicherungen für Privat- und Firmenkunden. Die R+V Gruppe erzielte im Jahr 2024 Beitragseinnahmen von knapp 21 Milliarden Euro und beschäftigt bundesweit rund 18.000 Mitarbeitende.Pressekontakt:Frank SengerKonzern-KommunikationRaiffeisenplatz 165189 WiesbadenTel.: 0611 533-5205E-Mail: frank.senger@ruv.deOriginal-Content von: R+V Versicherung AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/61791/6069033