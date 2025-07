Hannover (ots) -- Bernd Hellermann wird Konzerngeschäftsführer (Chief Operating Officer)- Neu eingeführte Konzerngeschäftsleitung für Steuerung und Koordination der weiteren DigitalisierungBernd Hellermann wird zum 01.02.2026 in die Konzerngeschäftsführung der MADSACK Mediengruppe berufen. Als Chief Operating Officer (COO) wird der 45-Jährige insbesondere für die Digitalisierung der vielen journalistischen Medienmarken und das regionale Verlagsgeschäft des Konzerns verantwortlich sein. Die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer der Standorte berichten künftig an ihn.Weiterhin etabliert die MADSACK Mediengruppe ab sofort mit einer 9-köpfigen Konzerngeschäftsleitung ein neues Führungsgremium für die Steuerung und Koordination aller Aktivitäten, insbesondere in den digitalen Wachstums- und Transformationsfeldern. Der Konzerngeschäftsleitung gehören neben Konzerngeschäftsführung - Thomas Düffert (CEO), Bernd Hellermann (COO) und Adrian Schimpf (CFO) - ab sofort Hannah Suppa (Chefredakteurin LVZ und Koordinatorin der regionalen Chefredaktionen), Sven Oliver Clausen (Chefredakteur RND), Denni Klein (Leiter Editorial Development), Jakob Mies (Leiter Finanzen), Dirk Langer (Leiter Unternehmensentwicklung) und Janka Lampe (Konzernpersonalleiterin) an.Der bisherige Chief Digital Officer der MADSACK Mediengruppe, Bernhard Bahners, scheidet zu Ende Juni 2025 aus der Konzerngeschäftsführung aus und konzentriert sich zukünftig auf seine Aufgaben als einer der Geschäftsführer des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) und von radio.de.Bernd Hellermann, der kommende COO der MADSACK Mediengruppe, war zuletzt CEO von Gruner + Jahr bei RTL Deutschland und hatte dort davor diverse Leitungs- und Führungsfunktionen inne. Er war unter anderem als Chief Publishing & Transformation Officer für das Print- und Digitalgeschäft von RTL Deutschland - und als Geschäftsführer für das Digitalgeschäft von Gruner + Jahr verantwortlich."Bernd Hellermann ist ein vielseitiger Medienmanager mit unternehmerischem Denken, digitaler Expertise und umfassender Erfahrung bei tiefgreifenden Veränderungsprozessen von Medienunternehmen. Er ist in der Branche hervorragend vernetzt und verfügt zu Recht über einen exzellenten Ruf - er ist lösungsorientiert, durchsetzungsstark und kommunikationssicher. Er wird als COO gemeinsam mit den Führungskräften von MADSACK die digitale Transformation in unserem publizistischen Kerngeschäft nachhaltig und ganzheitlich vorantreiben", sagt Thomas Düffert, Vorsitzender der Konzerngeschäftsführung der MADSACK Mediengruppe.Bernd Hellermann, zukünftiger COO, sagt: "Ich freue mich sehr auf die Mediengruppe MADSACK und danke für das Vertrauen. Gemeinsam mit den Teams im gesamten Konzern werden wir die Digitalisierung unserer starken Marken mit Klarheit, Tempo und Leidenschaft vorantreiben. Wir wollen unsere publizistische Kraft auch digital voll zur Entfaltung bringen - regional, relevant und wirtschaftlich erfolgreich."Mit der neu etablierten Konzerngeschäftsleitung stellt sich MADSACK zudem diverser und breiter auf. Durch die Bündelung von zentralen Kompetenzfeldern und unterschiedlichen Führungsperspektiven in diesem Gremium sollen strategische Weichenstellungen noch zielgerichteter und schneller sowie deren operative Umsetzung im Gesamtkonzern noch schlagkräftiger erfolgen."Wir kommen bei der Umstellung von Print und Digital in die 'Crunchtime'. Die nächsten 5 Jahre sind wahrscheinlich entscheidend, nicht nur für uns, sondern für die gesamte Branche. Mit unserer neuen, exzellent besetzten Konzerngeschäftsleitung werden wir die MADSACK Mediengruppe sehr fokussiert und erfolgreich durch die Phase der weiteren Digitalisierung von Journalismus führen", so Thomas Düffert.Das bisherige Mitglied der Konzerngeschäftsführung, Bernhard Bahners, konzentriert sich ab sofort auf seine Geschäftsführungsaufgaben beim RedaktionsNetzwerk Deutschland und radio.de. "Ich möchte mich bei Bernhard Bahners sehr herzlich für seine sehr gute Arbeit im Team der Konzerngeschäftsführung bedanken. Bei der konzernweiten Entwicklung unserer digitalen Geschäftsfelder hat er wichtige Impulse gesetzt und insbesondere die Produkt- und Markenentwicklung im Konzern erfolgreich vorangetrieben", sagt Thomas Düffert.Über MADSACKDie MADSACK Mediengruppe sieht das Zukunftspotenzial in regionalen und lokalen Medien. Zum Portfolio zählen 20 Zeitungstitel, das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), RND OnePlatform, reichweitenstarke Digitalangebote sowie Anzeigenblätter. Heute verzeichnen die Titel von MADSACK insgesamt 1,6 Mio. Abonnements, bestehend aus rund 437.000 Print-Only-Abos, 300.000 Digital-Only-Abos und 818.000 Newsletter-Abos. Dazu beziehen rund 96.000 Abonnentinnen und Abonnenten die Kombination aus Print und E-Paper. Zum Verbund gehören zudem diverse, auf Verlagsdienstleistungen spezialisierte Tochterunternehmen sowie Eigengründungen und Beteiligungen aus den Bereichen Film- und Fernsehproduktion, Digitalgeschäft, Post und Logistik, Werbung und Kommunikation.