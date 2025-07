© Foto: Dall-E

Bitcoin stürmt mit Rückenwind aus milliardenschweren ETF-Zuflüssen auf 111.000 US-Dollar zu. Steht heute der Durchbruch zum neuen Allzeithoch bevor?Bitcoin nähert sich mit großen Schritten seinem Allzeithoch: Am Mittwoch notierte die weltweit führende Kryptowährung bei 109.543 US-Dollar, nur etwa 2 Prozent unter dem bisherigen Rekordwert von 111.970 US-Dollar, der am 22. Mai markiert wurde. In den vergangenen 24 Stunden legte der Bitcoin-Kurs 1,7 Prozent zu - begleitet von einem sprunghaften Anstieg des Handelsvolumens um über 18 Prozent. Der Crypto Fear & Greed Index kletterte von 46 auf 54 Punkte und deutet damit auf eine zunehmende Marktzuversicht hin (Stand: 11:00 Uhr MESZ). …