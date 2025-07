Nachdem die Online-Apotheke vorläufige Umsatz-Eckdaten zum zweiten Quartal vorgelegt hatte, reagierten Anleger zunächst erleichtert: Um bis zu sieben Prozent sprang die MDAX-Aktie am Donnerstag vormittag hoch, bevor eine Kursberuhigung einsetzte. Das Unternehmen steigerte den Konzernumsatz im zweiten Jahresviertel um 26,4 Prozent auf 709 Millionen Euro, was den Erwartungen der Marktteilnehmer entsprach. Bei den aktiven Kunden kam Redcare mit einem Plus von 0,4 Millionen auf 13,5 Millionen voran. ...

