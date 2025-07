Düsseldorf (ots) -Die internationale Unternehmensberatung Kearney erweitert ihr Führungsteam in der DACH-Region: Zum 1. Juli 2025 wurden Michael Heß, Dr. Felix Spangenberg und Dr. Philip Wessely zu Partnern und Shareholdern ernannt. Alle drei Führungspersönlichkeiten sind langjährige Kearney-Berater und bringen umfassende Branchen- und Transformationsexpertise mit.Michael Heß: Experte für Strategie und Transformation in der EnergiewirtschaftMichael Heß ist führender Experte für Kundenlösungen in der Energiewirtschaft mit langjähriger Industrieerfahrung. Er berät Energieunternehmen bei der Entwicklung nachhaltiger Geschäftsstrategien und begleitet diese im Rahmen der kontinuierlichen Transformationsanforderungen. Sein Know-how verbindet energiewirtschaftliches Fachwissen mit praxisorientierter Transformationskompetenz - im Fokus seiner Arbeit steht der Kunde und die Frage, wie sich Energieversorger auf neue Kundenlösungen und flexible Energiemärkte der Zukunft ausrichten.Dr. Felix Spangenberg: Experte für Operations in der AutomobilindustrieDr. Felix Spangenberg unterstützt führende Automobilhersteller und Zulieferer bei Produktportfolio-Strategien, Product Creation Excellence, Target Operating Model, der Reduzierung der Time-to-Market sowie bei der Einführung neuer Technologien - darunter innovative Antriebstechnologien und autonomes Fahren.Dr. Philip Wessely: Strategische Exzellenz und Transformation entlang der WertschöpfungsketteDr. Philip Wessely begleitet Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung globaler Produktionsnetzwerke und der operativen Transformation ihrer Wertschöpfungsketten. Sein Fokus liegt auf der Neugestaltung und Optimierung internationaler Fertigungsstrukturen sowie der Umsetzung ganzheitlicher Transformationsprogramme entlang der Supply Chain. Mit über 15 Jahren Beratungserfahrung verbindet er strategische Perspektiven mit operativer Exzellenz - von der Entwicklung zukunftsfähiger Netzwerkstrategien bis zur Umsetzung digitaler Lösungen auf dem Shopfloor. Als Teil des Leadership Teams der Strategic Operations Practice verantwortet er Kearneys Manufacturing Center of Excellence in Europa.Ein starkes Zeichen für Kontinuität und Exzellenz"Mit der Ernennung von Michael Heß, Dr. Felix Spangenberg und Dr. Philip Wessely zu Partnern stärken wir unsere Führungsmannschaft in Deutschland und der Schweiz gezielt entlang zentraler Zukunftsthemen", sagt Dr. Marc Lakner, Partner und Managing Director DACH bei Kearney. "Alle drei stehen für exzellente Beratung, unternehmerisches Denken und ein tiefes Verständnis für die Herausforderungen unserer Klienten."Über KearneyKearney ist eine der führenden globalen Unternehmensberatungen. Seit nahezu 100 Jahren vertrauen uns Führungsetagen, Regierungsstellen und gemeinnützige Organisationen. Das Erfolgsrezept, um unseren Klienten zum Durchbruch zu verhelfen? Unsere Mitarbeiter:innen mit ihren individuellen Interessen und Stärken. Und unser Antrieb große Ideen nicht nur zu Papier zu bringen, sondern auch umzusetzen.www.de.kearney.comPressekontakt:Verena HerbDirector Marketing & Communications DACHA.T. Kearney GmbHDreischeibenhaus140211 DüsseldorfTel.: +49 175 2659 363verena.herb@kearney.comOriginal-Content von: Kearney, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15196/6069172