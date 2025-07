Leverkusen (ots) -Die Wechseljahre markieren für viele Frauen einen neuen Lebensabschnitt - und bieten die Chance, die eigene Gesundheit und individuellen Bedürfnisse bewusster in den Mittelpunkt zu stellen. Um Frauen dabei bestmöglich zu unterstützen und die Versorgung der Patientinnen weiter zu verbessern, bietet Medigital, die Digitaltochter der MEDICE Health Family, die femfeel-App als digitale, evidenzbasierte Begleitung an.Zusammen mit der Pronova BKK soll das innovative Versorgungsangebot Frauen in dieser wichtigen Lebensphase ganzheitlich begleiten und ihr Wohlbefinden steigern.Digitale Begleitung für mehr WohlbefindenDie femfeel-App bietet wissenschaftlich fundierte Inhalte zu Ernährung, Bewegung, Schlaf und Stressmanagement in kurzen, praxisnahen Einheiten, die sich unkompliziert in den Alltag integrieren lassen. Ergänzt wird dieses Angebot durch eine Wissensbibliothek, ein Beschwerdetracking und personalisierte Auswertungen. Ziel von femfeel ist es, Frauen darin zu bestärken, die Lebensphase der Wechseljahre anzunehmen und sie dabei zu unterstützen, ihre Lebensqualität aktiv in die Hand zu nehmen. Dies soll über die Etablierung gesunder Gewohnheiten und Lebensstilveränderungen erreicht werden. Sie können nachweislich dazu beitragen, die über 30 möglichen Wechseljahresbeschwerden, darunter depressive Verstimmungen, Hitzewallungen oder Schlafstörungen, zu lindern.Versicherte der Pronova BKK können die femfeel-App für zwölf Monate kostenfrei nutzen und erhalten zusätzlich Zugang zu interaktiven Webinaren von Expertinnen und Experten, die fundiertes Wissen rund um die Wechseljahre vermitteln."Mit femfeel möchten wir Frauen in den Wechseljahren begleiten und unterstützen. Gemeinsam mit der Pronova BKK geben wir ihnen ein digitales Angebot an die Hand, das Wissen vermittelt, Orientierung gibt und dazu ermutigt, aktiv für das eigene Wohlbefinden zu sorgen", sagt Dr. med. Katja Pütter-Ammer, geschäftsführende Gesellschafterin der MEDICE."Bei der Gesundheitsversorgung der Geschlechter herrscht häufig ein Ungleichgewicht - oft zum Nachteil der Frau. Als Krankenkasse setzen wir uns deshalb für eine nachhaltige Verbesserung der Frauengesundheit ein. Wir freuen uns sehr, unser Leistungsspektrum mit femfeel um ein richtungsweisendes und vor allem alltagstaugliches Angebot zu erweitern, das in eine wichtige Lebensphase unserer weiblichen Versicherten passt", erklärt Andrea Kalkofen, Versorgungsmanagerin bei der Pronova BKK. "Viele Patientinnen stecken mit ihren Gesundheitsthemen in einer Versorgungslücke fest - z. B. wenn es um Wechseljahresbeschwerden geht", fügt Joseph Meiser von der Pronova BKK hinzu. "Deswegen sind wir mittendrin, Frauengesundheit ganzheitlich zu denken und diese Lücken mit Lösungen wie femfeel bestmöglich zu schließen. Die App ist für uns ein relevanter nächster Baustein, um Versorgung digital, alltagsnah und mit echtem Mehrwert weiterzuentwickeln," so der Digital Health Experte weiter.Weitere Informationen zum Versorgungsangebot finden Versicherte der Pronova BKK unter pronovabkk.de/femfeel. (https://www.pronovabkk.de/leistungen/krankheit-und-therapie/therapieangebote/femfeel.html)Über die Pronova BKKMit der Pronova BKK fühlt sich Krankenkasse leicht an. Ob analog oder digital - über 600.000 Versicherte und rund 86.000 Firmenkund*innen können auf den ausgezeichneten Service und das Engagement der 1.500 Mitarbeitenden zählen. Seit über 200 Jahren gestaltet sie als Betriebskrankenkasse das Gesundheitssystem von morgen mit. Neben einfachen, schnellen und klaren Prozessen liegt der Fokus der Pronova BKK auf nachhaltigem Management.Über MEDICE - The Health FamilySeit über 75 Jahren steht MEDICE für das gemeinsame Wirken zur Verbesserung der Gesundheit der Menschen. Als mittelständisches Familienunternehmen in der dritten Generation verfolgt die MEDICE Health Family das Ziel, mit ihren integrierten Gesundheitslösungen die Gesundheit und die Lebensqualität der Menschen zu verbessern. Dabei betrachtet die MEDICE Health Family Gesundheit nicht isoliert als medizinische Behandlungsaufgabe, sondern rückt die ineinandergreifenden und sich gegenseitig beeinflussenden Facetten der physischen/psychischen, sozialen und ökologischen Gesundheit in den Fokus.Qualität "Made in Germany": An den Unternehmensstandorten in Iserlohn und Ringelheim entwickelt und produziert MEDICE hochwertige Arzneimittel und Medizinprodukte im rezeptpflichtigen (RX) und Selbstmedikations-Bereich (PCC) und vermarktet diese sowohl national als auch international erfolgreich. Im Mittelpunkt des Wirkens steht hierbei immer der Patient.Um die Versorgung der Patienten weiter zu verbessern, entwickelt MEDICE auf Grundlage ihrer pharmakologischen Kompetenz klinisch validierte multimodale Gesundheitslösungen im Zusammenwirken von Arzneimitteln, digitalen Lösungen und Ernährungskonzepten. Damit hilft das Unternehmen dabei, Versorgungslücken zu schließen. Unterstützend wirken dabei die Gründungen der wichtigen Säulen Medigital und Medibiom.Das unternehmerische Handeln der MEDICE Health Family ist untrennbar mit ihrem gesellschaftlichen Engagement verbunden. Seit Jahrzehnten fördert MEDICE für die soziale Gesundheit nicht nur Sport und Kultur durch verschiedenste (zumeist regionale) Projekte, sondern über die eigens hierfür gegründete sustainable4U GmbH auch die Aufwertung von Naturräumen und den Einsatz nachhaltiger Abgabeartikel für die ökologische Gesundheit. 