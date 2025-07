Bremen (ots) -- Jeder fünfte Deutsche fühlt sich im Urlaub krank- häufiger Auslöser Stress- Sechs Tipps zur PräventionJeder fünfte Deutsche wird in den ersten drei Tagen des Urlaubs krank - ein Phänomen, das Fachleute Leisure Sickness oder Freizeitkrankheit nennen. Betroffene klagen über Kopf- und Halsschmerzen, Müdigkeit, Schnupfen oder Muskelschmerzen.Stress als häufiger AuslöserAuslöser ist oftmals der Stress kurz vor Urlaubsbeginn: Unter Hochdruck setzt der Körper Stresshormone frei, die Krankheitssymptome unterdrücken. Sobald der Stresspegel sinkt, reagiert das Immunsystem mit typischen Erkältungsbeschwerden. Laut einer Studie der Internationale Hochschule IUBH in Kooperation mit der Tiroler Privatuniversität (UMIT) sind besonders "Arbeitstiere", die nicht loslassen können, und "Inaktive", die den Urlaub zu wenig strukturieren, anfällig für Leisure Sickness.Leisure Sickness kein eigenständiges KrankheitsbildErstmals beschrieb der niederländische Psychologe Ad Vingerhoets von der Tilburg University 2002 das Phänomen Leisure Sickness. "In der Forschung geht man derzeit davon aus, dass es sich um ein Zusammenspiel von Stressphasen und der physiologischen Reaktion des Körpers darauf handelt", sagt Jenny Güler, Diplom-Psychologin von der hkk Krankenkasse.Wie kann man vorsorgen?Wer häufiger zu Urlaubsbeginn kränkelt, sollte nachhaltig etwas ändern. Vor allem regelmäßige Bewegung ist eine wirkungsvolle Maßnahme. "Moderater Sport hilft dabei, Stress abzubauen und das Immunsystem zu stärken", so Dr. Wiebke Hübner, hkk-Expertin für Prävention. "Vor allem Ausdauersportarten wie Nordic Walking, Laufen, Radfahren oder Schwimmen - aber auch regelmäßige Spaziergänge nach der Arbeit sind Balsam für Körper und Geist."Sechs Tipps für einen gesunden Start in den Urlaub:1. Bestehende Erkältungen vollständig auskurieren.2. Eine gut bestückte Reiseapotheke mit Schmerzmitteln, Pflastern, Desinfektionsmitteln und etwas gegen Verdauungsprobleme mitnehmen.3. Für eine entspannte letzte Arbeitswoche sorgen.4. Den Urlaubseinstieg behutsam gestalten - rechtzeitig packen, Blumengießdienst etc. organisieren.5. Hand-Hygieneregeln befolgen: Regelmäßig gründlich waschen und desinfizieren.6. Aktiv und bewusst erholen - Erlebnisse einplanen, die klar vom Alltag abweichen.Mehr Infos: https://tinyurl.com/4cny8my9Über die hkk Krankenkasse (Handelskrankenkasse): Die hkk zählt mit mehr als 990.000 Versicherten zu den großen gesetzlichen Krankenkassen und ist in den vergangenen Jahren um mehrere hunderttausend Kunden gewachsen. Mit ihrem Zusatzbeitrag von 2,19 Prozent ist sie eine der günstigsten Krankenkassen Deutschlands. Der jährliche Beitragsvorteil für Beschäftigte beträgt jährlich bis zu 731 Euro; für Selbstständige, die ihre Beiträge selbst zahlen, bis zu 1.462 Euro. Zu den überdurchschnittlichen Leistungen zählen unter anderem mehr als 1.000 Euro Kostenübernahme je Versicherten und Jahr für Naturmedizin, Schutzimpfungen und Vorsorge sowie für Schwangerschaftsleistungen. Das vorteilhafte Preis-Leistungs-Verhältnis wird durch eine über Jahrzehnte gewachsene Finanzstärke und Verwaltungskosten ermöglicht, die mehr als 30 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegen. 1.500 Mitarbeitende betreuen 2025 ein Haushaltsvolumen von rund 4,4 Milliarden Euro. 3,4 Milliarden Euro davon entfallen auf die Krankenversicherung.Ansprechpartner für die Presse:hkk Krankenkasse (Handelskrankenkasse), Martinistr. 26, 28195 BremenGabriele Nottelmann Tel.: 0421.3655 1006Anna Nymbach Tel.: 0421.3655 1307E-Mail: presse@hkk.de; Internet: www.hkk.deOriginal-Content von: hkk Krankenkasse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73968/6069162