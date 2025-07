Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Ein von Donald Trump und den Republikanern unterstütztes Steuergesetz steht kurz vor der Verabschiedung und könnte tiefgreifende Konsequenzen für die öffentlichen Finanzen der USA sowie für die internationale Stellung des Landes haben, so die Börse Stuttgart.Nach der knappen Zustimmung im US-Senat am Mittwoch fehle nur noch das Votum des Repräsentantenhauses. Trump möchte das Gesetz symbolträchtig morgen am 4. Juli, dem Unabhängigkeitstag, in Kraft treten lassen. Das Gesetz dürfte aber die Staatsverschuldung um rund 3,3 Billionen Dollar steigen lassen - laut Berechnungen des unabhängigen Congressional Budget Office (CBO). Das Rating der USA könnte sich dadurch weiter verschlechtern. ...

