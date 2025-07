Bonn (ots) -Die Gewinner-Beiträge der gemeinsamen Video-Challenge des Bundesverbands für Tiergesundheit (BfT) und des Bundesverbands praktizierender Tierärzte (bpt) stehen fest.Zwei Tierärztinnen überzeugten die Jury mit ihren Einreichungen zur Video-Challenge "Mit dem Hund auf Reisen" sowohl durch die inhaltliche Aufbereitung des Themas als auch durch ihre kreative Aufmachung. Die offizielle Preisverleihung findet am 28. November 2025 im Rahmen des bpt-Kongresses in Wiesbaden statt.Der erste Platz und damit 1.000 Euro Preisgeld geht an Dr. Dominique Tordy aus Köln. In ihrem Beitrag, einer innovativen Show für Instagram, vermittelt Sie einer jungen Hundehalterin wertvolle Tipps rund um das Reisen mit Hund. Das Format wurde als 5-teiliges Wochenspecial angelegt und überzeugte die Jury durch die fachlich umfassende Aufarbeitung des Themas bei moderner, unterhaltsamer Präsentation.Dr. Tordy bringt als Tierärztin mit langjähriger praktischer Erfahrung und durch ihr Wissen, das sie über verschiedene Medien teilt, Tierhalter und Tierhalterinnen sowie Fachleute zusammen. Sie plant dies auch künftig als Teil ihres neuen Gesundheitszentrums fortzuführen.Den zweiten Platz und 500 Euro Preisgeld erhalten Julia Kuhnigk und Natascha Wiegand aus Dortmund für ihren Beitrag "Die Pfotenchecker - sicher auf Reisen". Mit Unterstützung von zwei tierischen Darstellern zeigen sie die wichtigsten Vorbereitungen für eine entspannte und sorgenfreie Reise mit Haustieren.Die Tierärztinnen Julia Kuhnigk und Natascha Wiegand sind seit 2021 in einer tierärztlichen Praxis für Kleintiere mit dem Schwerpunkt Allgemeinmedizin tätig. Das Wohlergehen reisender Haustiere ist ein wichtiges Element ihres Arbeitsalltags.Mit der Video-Challenge "Rundum geschützt: Mit dem Hund auf Reisen" wollen BfT und bpt auf die Notwendigkeit regelmäßiger Gesundheitsvorsorge, Parasitenkontrolle und Impfungen als unverzichtbare Basis für eine gesundes Hundeleben aufmerksam machen. Geht es auf Reisen ist zusätzlich einiges an Planung erforderlich. Je nach Reiseziel sind die Einreisebestimmungen des Urlaubslandes zu erfüllen, rechtzeitig Heimtierausweis und Impfungen durch den Tierarzt zu überprüfen und die Reiseapotheke auch für den Hund mit dem Notwendigen auszustatten.Weitere Informationen zur Video-Challenge und den Gewinnerbeiträgen sind auf den Webseiten des BfT (https://www.bft-online.de/fileadmin/bft/pressemitteilungen/2025/BfT_bpt_Video_Challenge_Mit_dem_Hund_auf_Reisen/BfT__Pressemitteilung_Video_Challenge.pdf)und bpt zu finden.Weiterführende InformationenWeiterführende Informationen über die empfohlenen Impfungen finden Sie auf der Seite der Ständigen Impfkommission Veterinärmedizin (StIKo Vet) https://stiko-vet.fli.de/de/kommission/stikovet/Hintergrundinformation zu bpt und BfTbptDer Bundesverband praktizierender Tierärzte e.V (bpt) ist die führende unabhängige Interessenvertretung der praktizierenden Tierärzte in Deutschland. Er vertritt die berufsspezifischen rechtlichen, wirtschaftlichen und politischen Interessen seiner rund 8.000 Mitglieder gegenüber Politik, Medien, berufsrelevanten Organisationen und Verbänden. Er setzt sich für die Verbesserung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für die tierärztliche Tätigkeit ein, unterstützt seine Mitglieder bei der Existenzsicherung und -gestaltung und bietet ihnen praxisorientierte Fortbildung. Die Landesverbände, Bezirks- und Kreisgruppen ergänzen seine Arbeit im regionalen Bereich. Präsident des Bundesverbandes ist Dr. Siegfried Moder. www.tieraerzteverband.deBfTDer Bundesverband für Tiergesundheit e.V. (BfT) vertritt die führenden Hersteller von Tierarzneimitteln (Pharmazeutika und Biologika), Diagnostika und Futterzusatzstoffen in Deutschland. Die Mitgliedsunternehmen sind in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung dieser Produkte aktiv und repräsentieren dabei mehr als 95 % des deutschen Marktes. www.bft-online.dePressekontakt:Abdruck Text und Foto (nur in Verbindung mit dieser Meldung)honorarfrei bei Quellenangabe.Weitere Informationen:Bundesverband für Tiergesundheit e.V.Dr. Sabine Schüller, Koblenzer Str. 121-123, 53177 Bonn,Tel. 0228 / 31 82 96, E-Mail bft@bft-online.de, www.bft-online.deOriginal-Content von: Bundesverband für Tiergesundheit e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/76750/6069200