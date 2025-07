LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Bank von 26,80 auf 27,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Flora Bocahut passte ihre Schätzungen am Mittwoch in ihrem Ausblick auf den Quartalsbericht an einige negative Aspekte, aber auch positive Effekte an. Die langfristigen Argumente seien unverändert und gleichzeitig nähmen die kurzfristigen Zollrisiken ab, fasste Bocahut zusammen./ag/gl



