© Foto: Richard Drew - AP

Circle entfachte einen Stablecoin-Hype an der Börse: Nach dem kometenhaften Start ging es für den Kurs auch zügig wieder nach Süden. JPMorgan hat jetzt sein Kursziel angepasst.Der JPMorgan-Analyst Kenneth Worthington rechnet damit, dass die Aktie des Stablecoin-Emittenten Circle nach einem fast sechsfachen Kursanstieg innerhalb weniger Wochen zweistellig fallen wird. Wie Bloomberg berichtet, hat Worthington ein Kursziel von 80 US-Dollar für Circle festgelegt - rund 56 Prozent unter dem aktuellen Kursniveau. Der Analyst sieht den größten Risikofaktor für Circle, das am 5. Juni an die Börse ging, im wachsenden Wettbewerb, da immer mehr Unternehmen Stablecoins auf den Markt bringen wollen. …