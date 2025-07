NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Gerresheimer vor Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Underperform" mit einem Kursziel von 47,50 Euro belassen. Das Wachstum dürfte zuletzt verhalten gewesen sein, schrieb Analystin Delphine Le Louet in einem Ausblick am Donnerstag. Wichtiger als die Zahlen seien aber Maßnahmen des Managements, mit denen die Margen gesichert würden, sowie Transparenz bezüglich der schwachen Entwicklung der übernommenen Bormioli Pharma und des Segments Pharmazeutische Primärverpackung (PPG)./rob/bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2025 / 09:24 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2025 / 09:24 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0LD6E6

© 2025 dpa-AFX-Analyser