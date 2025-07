Palantir - Achterbahn auf dem Parkett

Werbung







Palantir scheint auf dem Weg zur Erholung vom kürzlichen Kurseinbruch.



Die Aktie des US-amerikanischen Softwareherstellers Palantir Technologies Inc. erlitt am 27.06.2025 einen Kurseinbruch von etwa neun Prozent. Der Software-Riese erwirtschaftete im Jahr 2024 einen Umsatz von über 2,86 Milliarden US-Dollar und steigerte somit seinen Umsatz im Vergleich Vorjahr um über 28 Prozent. Im gleichen Zeitraum verdoppelte er seinen Gewinn pro Aktie und vervierfachte seine Marktkapitalisierung. Mit dem erneuten Anstieg der Aktie in diesem Jahr und ohne bedeutende negative Nachrichten über das Unternehmen bleibt die Frage, woher der neunprozentige Kursverlust stammt. Ein möglicher Grund ist, dass an besagtem Tag das Unternehmen vom Small-Cap-Index Russell 2000 in den Large-Cap-Index Russell 1000 verschoben wurde. Die daraus resultierende Neugewichtung zwang Fondmanager dazu, ihrePositionen umfangreich anzupassen. Dies führte wiederum zu größerem Verkaufsdruck, der die Aktie in die Tiefe schickte.



Doch die positive Preisentwicklung von rund drei Prozent seit Mittwoch könnte auf eine weitere Erholung der Aktie hindeuten. Insbesondere die Partnerschaft mit Accenture zur Nutzung von KI könnte eine Ursache für den Optimismus einiger Anleger sein.









