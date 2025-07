Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Nachhaltige Finanzprodukte haben ihr ursprüngliches Nischendasein erfolgreich hinter sich gelassen: "Sehr viele Menschen möchten mit ihrem Geld nicht nur eine Rendite erzielen, sondern auch etwas Positives bewirken. In den vergangenen zehn Jahren haben wir über die von uns gemanagten Fonds insgesamt rund 2,3 Milliarden Euro in über 550 einzelnen Darlehen an Mikrofinanzinstitute im Globalen Süden vergeben", weiß Edda Schröder, Gründerin und Geschäftsführerin von Invest in Visions. ...

