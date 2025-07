Der "Elektrotrucker" Tobias Wagner hat in den vergangenen zwölf Monaten mit mehreren E-Lkw-Modellen europaweit über 100.000 Kilometer zurückgelegt. Aus der Praxis heraus hat er mit einem Team die "eTrucker"-App entwickelt, die eine zuverlässige Übersicht über geeignete Ladepunkte in Europa bieten soll - inklusive Community-Feedback. Wir haben uns die App näher angeschaut. In der Anfangszeit nutzten viele Speditionen Apps für Pkw-Ladeinfrastruktur, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...