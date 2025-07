© Foto: picture alliance/dpa | Uli Deck - picture alliance/dpa | Uli Deck

Die neuesten Geschäftszahlen des Leasing-Spezialisten machen Hoffnung. Analysten glauben, dass der jahrelange Sinkflug der Aktie bald zu Ende sein könnte. Der Finanzdienstleister Grenke hat im zweiten Quartal mit starkem Neugeschäft überzeugt - und Analysten sehen das Unternehmen klar auf Kurs, seine Ziele für 2025 zu erreichen. Das Leasing-Neugeschäft legte um 9,8 Prozent auf 867,4 Millionen Euro zu. Besonders kräftig wuchs Grenke in der DACH-Region (+14,6 Prozent) und in Südeuropa (+10,8 Prozent). Sehr stark entwickelten sich auch die Märkte außerhalb Europas, etwa die USA und Kanada, mit einem Plus von 25,8 Prozent. Der Deckungsbeitrag - die Differenz zwischen Umsatz und variablen …