Rimini, Italien (ots/PRNewswire) -www.sigep.it/enDer Gelato World Cup, der einzige Wettbewerb der Welt, bei dem die besten Gelato-Meister der Welt gegeneinander antreten; und der Juniores Pastry World Cup, bei dem die jungen Talente der Konditorei zu den internationalen Top-Events auf der SIGEP World 2026 - The World Expo for Foodservice Excellence, in Italien, im Rimini Expo Centre von Freitag, 16. bis Dienstag, 20. Januar gehören werden. Im Rampenlicht stehen auch Pizza mit Pizza (R)evolution, einem Projekt, das neue Synergien zwischen Zutaten, Technologien und Verzehrsformaten aufzeigt, sowie Kaffee dank der Innovation Bar, einem immersiven Bereich, der die Entwicklung des globalen Coffee Shops beschreibt.SIGEP World, die von Italian Exhibition Group organisierte internationale Veranstaltung, präsentiert das Beste aus Gelato, Gebäck, Schokolade, Kaffee, Bäckerei und Pizza.India, das als Guest Country für die Ausgabe 2026 nominiert wurde, wird eine Schlüsselrolle spielen.Corrado Peraboni, CEO IEG, kündigte an: "Im Jahr 2025 beherbergte die Messe 1.300 ausstellende Marken aus 33 Ländern in 30 Hallen und begrüßte ein Fachpublikum aus 160 Ländern. Für 2026 wurde die Internationalisierungsstrategie noch weiter verstärkt."Marco Carniello, CBO IEG, fügte hinzu: "Die Veranstaltung beginnt am 6. November in der italienischen Botschaft in Madrid mit der SIGEP World roadshow, die sich an die spanische Foodservice-Branche richtet." In der Zwischenzeit wurden zur Unterstützung des wachsenden internationalen Interesses zusätzliche direkte Flugverbindungen nach Rimini zwischen München und Spanien eingeführt."Gelato wird der Protagonist von Gelato Meets Chains sein", erklärt Flavia Morelli, Leiterin der Food & Beverage Division von IEG. "Ein neues strategisches Projekt, das im Vorfeld der Messe unter anderem Webinare und digitale Meetings für ausgewählte Einkäufer sowie einen von UIF und ACOMAG zusammengestellten Leitfaden über die wirtschaftlichen, operativen und Image-Vorteile der Aufnahme von Gelato auf die Speisekarte umfasst."Die SIGEP World wird auch ihre Rolle als wahre Autorität der handwerklichen Gastronomie mit SIGEP Vision, dem "Lorenzo Cagnoni" Innovationspreis und einem internationalen Bereich für Start-ups und Gespräche behaupten.Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2724252/Italian_Exhibition_Group_SIGEP_World.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/723307/Italian_Exhibition_Group_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/italy-sigep-world-2026-es-ist-das-jahr-der-gelato-weltmeisterschaft-die-pizzarevolution-ist-zuruck-indien-als-gastland-302497631.htmlPressekontakt:media@iegexpo.itOriginal-Content von: Italian Exhibition Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129776/6069320