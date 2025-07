Darmstadt (ots) -Spielen, Wandern, Reiten, Radfahren - der Sommer steckt voller Bewegung und Abenteuer. Doch gerade für kurzsichtige Kinder kann die Brille bei Ferienaktivitäten schnell zur Belastung werden. Einmalkontaktlinsen wie die MiSight® 1 day bieten eine praktische Alternative: Sie sorgen für klares Sehen und können zudem gleichzeitig helfen, das Fortschreiten der Kurzsichtigkeit (Myopie) zu verlangsamen.[1]Mehr Freiheit beim Toben und SportDie Sonne scheint, der Familienurlaub steht an - und Kinder genießen die Freiheiten der Ferien. Ob beim Spielen, Toben oder Sport: Viele Sommeraktivitäten finden draußen statt - ideale Bedingungen für die Augengesundheit. Denn wenn Kinder viel Zeit bei Tageslicht im Freien verbringen, kann das Risiko für eine Myopie gehemmt werden.[2] Dagegen können Tablet- und Smartphonezeit sowie allgemein Naharbeit das Risiko für ein Längenwachstum des Auges erhöhen - die häufigste Ursache für Myopie.[3,4] Zur Korrektion ihrer Fehlsichtigkeit tragen viele kurzsichtige Kinder eine Brille. Das Problem: Brillen sind gerade bei sportlichen Aktivitäten oder wildem Spielen oft im Weg - sie verrutschen, beschlagen oder gehen verloren. Kontaktlinsen bieten hier Vorteile: Sie ermöglichen uneingeschränkte Bewegungsfreiheit, bleiben auch bei schnellen Bewegungen an Ort und Stelle und lassen das natürliche Blickfeld frei. Speziell für Kinder entwickelte Einmalkontaktlinsen wie die MiSight® 1 day sind für kurzsichtige Kinder ab einem Alter ab acht Jahren geeignet. [1]Täglich neu, immer frisch - Einmalkontaktlinsen als unkomplizierte LösungIm Alltag - und besonders im Urlaub - punkten Einmalkontaktlinsen mit einfacher Handhabung: morgens aufsetzen, abends entsorgen. Kein Reinigungsaufwand, kein Pflegemittel - dafür maximale Hygiene. Gerade bei Ferienfahrten, Übernachtungen oder dem ersten Urlaub ohne Eltern ist das ein praktischer Vorteil. So bleibt mehr Zeit für Spiel, Spaß und Entspannung.Kurzsichtigkeit im Blick behaltenWas viele Eltern nicht wissen: Myopie bei Kindern ist nicht nur eine Frage des unscharfen Sehens - sie betrifft langfristig die Augengesundheit. Die MiSight® 1 day Kontaktlinse wurde speziell für das sogenannte Myopie Management entwickelt. Ihre ActivControl® Technologie sorgt nicht nur für klares Sehen, sondern kann auch das Längenwachstum des Auges hemmen[5] - die zentrale Ursache für die Verschlimmerung der Kurzsichtigkeit.Ferienzeit für einen Beratungstermin nutzenDie Sommerferien bieten eine gute Gelegenheit, das Thema frühzeitig anzugehen - und die Kinder haben genug Zeit, um sich an das neue Gefühl auf den Augen zu gewöhnen, bevor sie wieder in den Schulalltag starten. Augenoptikerinnen und Augenoptiker beraten zur individuellen Anpassung der Kontaktlinsen und begleiten Kinder und Eltern beim Einstieg.Über CooperVisionCooperVision, ein Geschäftsbereich von CooperCompanies (NASDAQ:COO), ist einer der weltweit führenden Hersteller von Kontaktlinsen. Das Unternehmen fertigt ein breites Sortiment an Einmalkontaktlinsen, Zwei-Wochen-Kontaktlinsen und weichen Monatslinsen, die sich durch modernste Materialien und Technologien auszeichnen, sowie hochwertige formstabile, sauerstoffdurchlässige Orthokeratologie-Kontaktlinsen und Sklerallinsen. CooperVision ist seiner langen Tradition verpflichtet, sich erfolgreich den schwierigsten Herausforderungen aus dem Bereich Fehlsichtigkeit zu stellen, wie z. B. dem Astigmatismus, der Presbyopie, der juvenilen Myopie und der stark unregelmäßigen Hornhaut und bietet das umfangreichste Sortiment an sphärischen, torischen und multifokalen Kontaktlinsen im Markt.Mit innovativen Produkten und zielgerichteter Unterstützung der Kontaktlinsenspezialisten zeichnet sich CooperVision durch eine moderne Marktpräsenz aus und bietet bedeutende Vorteile für Anpasser und Kontaktlinsenträger. Weitere Infos finden Sie unter www.coopervision.de.Über CooperCompaniesCooperCompanies ("Cooper") ist ein globales Unternehmen für medizinische Produkte, das an der NYSE Euronext (NASDAAQ:COO) notiert ist. Cooper agiert über zwei Geschäftseinheiten - CooperVision und CooperSurgical.CooperVision bringt eine erfrischende Perspektive in die Augenheilkunde ein und engagiert sich für die Entwicklung einer breiten Palette hochwertiger Produkte für Kontaktlinsenträger sowie für die gezielte Unterstützung von Kontaktlinsenspezialisten.CooperSurgical hat sich verpflichtet, die Gesundheit von Frauen, Babys und Familien mit Hilfe seines breit gefächerten Produktportfolios und Dienstleistungen, die sich vor allem auf medizinische Geräte, Fruchtbarkeit und Genomik konzentrieren, zu fördern.Cooper hat seinen Hauptsitz in San Ramon, Kalifornien, und beschäftigt mehr als 16.000 Mitarbeiter. Die Produkte werden in über 130 Ländern verkauft. Weitere Informationen finden Sie unter www.coopercos.com.Quellen:[1] Chamberlain P. et al. A 3-year Randomized Clinical Trial of MiSight Lenses for Myopia Control. Optom Vis Sci 2019;96:556-567[2] World Health Organization.(2021). How can you protect your child's vision? Science in 5. Retrieved from https://ots.de/1NMJMY[3] Wolffsohn JS, Calossi A, Cho P, et al. Global Trends in Myopia Management Attitudes and Strategies in Clinical Practice. Cont Lens Anterior Eye. 2016;39:106-16.[4] Glifford P, Glifford KL. The Future of Myopia Control Contact Lens Optom Vis Sci.; 93:336-43.[5] Arumugam B et al. Modelling Age Eff ects of Myopia Progression for the MiSight® 1 day Clinical Trial. Invest. 