(shareribs.com) London 03.07.2025 - Die Ölpreise geben am Donnerstag wieder ab, nachdem es am Mittwoch wieder deutlich nach oben gegangen war. Die US-Rohölbestände sind zuletzt wieder gestiegen. Wie die Energy Information Administration gestern mitteilte, sind die US-Rohölbestände in der vergangenen Woche um 3,8 Mio. Barrel auf 419 Mio. Barrel geklettert. Die Rohölbestände liegen damit um neun Prozent unter dem Fünf-Jahresschnitt. Die Die Benzinbestände kletterten um 4,2 Mio. Barrel, die Bestände der Destillate sanken um 1,7 Mio. Barrel und liegen um 21 Prozent unter dem Fünf-Jahresschnitt. Die strategischen Rohölbestände stiegen um ...

