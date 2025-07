Böblingen/Biel (CH) (ots) -- Große Effizienzgewinne mit der IT-Lösung MES FLEX von FORCAM ENISCO- Referenzstory der MPS Micro Precision Systems AG jetzt online verfügbar (https://forcam-enisco.net/downloads/success-story/)Medizintechnik, Uhrenindustrie, Luft- und Raumfahrt - die Kunden der MPS Micro Precision Systems AG verlangen Schweizer Präzision. Und MPS mit Hauptsitz im Schweizerischen Biel, Kanton Bern, liefert sie.Das 1936 gegründete Unternehmen entwickelt und produziert mikromechanische Lösungen für Branchen mit höchsten Ansprüchen. Der innovative mittelständische High-Tech-Anbieter beschäftigt mehr als 550 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an fünf Standorten, darunter einer in den USA."Wir stellen in der Fertigung höchste Ansprüche"MPS stellt in vier Geschäftsbereichen tausende verschiedene Produkte und Produktvarianten für höchste Präzision her. Schon vor 15 Jahren hat sich MPS auf den Weg gemacht, Abläufe in der Fabrik durch smarte Technologien wie das Manufacturing Execution System MES FLEX von FORCAM zu optimieren.Raynald Richard, Manager Information Systems bei der MPS AG: "Als Anbieter von Präzisionssystemen stellen wir in der Fertigung höchste Ansprüche. Die MES Lösung von FORCAM bietet uns ein flexibles Werkzeug mit nahtloser Echtzeit-Verbindung zu SAP / ERP."Große EffizienzgewinneMit digital gesteuerter Fertigung hat MPS die Auslastung verdoppelt hat und produziert heute nachhaltiger und resilienter.- Kapazität verdoppelt: Bereits nach dem ersten Jahr hat sich die Auslastung der Arbeitsplätze auf 60 Prozent fast verdoppelt.- Optimierte Auslastung: Durch die Versorgung der ERP-Planung mit Echtzeitdaten aus dem Shopfloor wird die Anlagennutzung deutlich verbessern.- Realistische Planvorgaben: Die Stückzeiten und Rüstzeiten sind realistische, produktionserprobte Werte je Auftrag.- Große Transparenz: Es herrscht Klarheit über jedes einzelne Kundenprojekt, alle Eingangsgrößen für Transparenz liegen vor.- Verbesserte Liefertreue: Aufträge starten wie geplant und werden pünktlich ausgeliefert, weil alle Ressourcen rechtzeitig zur Verfügung stehen.Die MPS Erfolgsstory ist jetzt online verfügbar unter dem Link:https://forcam-enisco.net/downloads/success-story/Über MPS (https://www.mpsag.com/de/)Die Schweizer MPS Micro Precision Systems AG wurde 1936 unter dem Namen RMB (Roulements Miniatures Bienne SA) gegründet. Mit der Expertise auf dem Gebiet der Linearkugellager und Miniatur-Kugelumlaufspindeln sowie vielfältiger Kompetenzen in Entwicklung, Bearbeitung und Montage produziert das Unternehmen maßgeschneiderte Produkte und Lösungen, die sich durch Zuverlässigkeit, hohes Präzisionsniveau und geringe Abmessungen auszeichnen. Die anspruchsvollen Märkte von MPS sind hauptsächlich die Medizintechnik, ferner die Uhrenindustrie, die Automation, die Luft- und Raumfahrt sowie Wissenschaft und Optik. Darüber hinaus kann MPS auf das Know-how der Muttergesellschaft FAULHABER Group zurückgreifen. Die MPS Micro Precision Systems AG beschäftigt insgesamt über 550 hochqualifizierte Mitarbeiter und verfügt über 5 Standorte. Die Märkte verteilen sich auf 4 Einheiten: MPS Microsystems, MPS Watch, MPS Décolletage und MPS Precimed.Über FORCAM ENISCO (https://forcam-enisco.net/)Die Unternehmensgruppe FORCAM ENISCO GmbH unterstützt mittelständische Unternehmen und Konzerne dabei, ihre Wettbewerbsfähigkeit durch Smart Manufacturing nachhaltig zu sichern. Die modularen MES-Lösungen (Manufacturing Execution System) und Beratungsleistungen von FORCAM ENISCO als SAP Silberpartner decken alle Stufen der digitalen Transformation in der diskreten Fertigung ab - vom Einstieg in die datengetriebene Produktion über die automatisierte Steuerung kompletter Produktions- und Logistikprozesse bis hin zum werks- und länderübergreifenden Rollout. Zu den Kunden zählen Audi, Bizerba, Daimler Truck Buses, IKEA, Jungheinrich, MPS, Siemens Energy, Swarovski Optik und Voestalpine. FORCAM ENISCO beschäftigt weltweit rund 150 Mitarbeiter und sind in der DACH-Region an den Standorten Böblingen, Heidelberg und Ravensburg vertreten. Internationale Niederlassungen befinden sich in Frankreich, den USA, China und Indien.Kontakt für Interessenten: customerrelations@forcam-enisco.netPresseanfragen:Matthias KasperCorporate CommunicationForcam Enisco GmbHM. +49 (0) 160 / 90 14 35 19matthias.kasper@forcam-enisco.netOriginal-Content von: Forcam Enisco GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100391/6069370