Hamburg (ots) -Gesellschaftliche Konflikte stehen im Mittelpunkt des neuen NDR "Polizeiruf 110"-Films "Schwarzer Sommer", der derzeit in Rostock sowie in Heiligendamm an der Ostsee gedreht wird. Regie führt Max Gleschinski, das Drehbuch stammt von Florian Oeller.Zum Inhalt: In der Hitze eines heißen Sommertags an der Ostsee feiert der ambitionierte Multimilliardär Klaus Brixen (Hanns Zischler) seinen runden Geburtstag, prominente Gäste sind geladen. Thiesler (Josef Heynert) und Pöschi (Andreas Guenther) organisieren den Polizeischutz vor Ort. Hinter den Kulissen jedoch plant eine linke Gruppierung einen Anschlag auf die Veranstaltung. Parallel zu diesen Vorbereitungen untersuchen Katrin König (Anneke Kim Sarnau) und Melly Böwe (Lina Beckmann) den gewaltsamen Tod eines der Aktivisten und geraten in den Strudel der Ereignisse. Die Gruppe der Aktivisten ist verunsichert, doch ihr Anführer Tom Heller (Tim Porath) hält am Anschlagsplan fest, da er eine ganz andere Agenda verfolgt: einen Coup, der das gesamte Team von Henning Röder (Uwe Preuss) in Gefahr bringt.Produziert wird "Polizeiruf 110: Schwarzer Sommer" von Razor Film Produktion GmbH (Geschäftsführung Gerhard Meichsner und Roman Paul), Produzentin ist Iris Kiefer, ausführende Produzentin ist Nikola Bock. Die Redaktion im NDR hat Philine Rosenberg."Gespensterwald" als weiterer "Polizeiruf 110"- Film entsteht parallel zu "Schwarzer Sommer" ebenfalls in der Ostseeregion. Beide Filme werden voraussichtlich im Herbst 2027 im Ersten und in der ARD Mediathek zu sehen sein.Hinweis: Ein Produktionsfoto zu den Dreharbeiten finden Sie unter www.ARD-Foto.de.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6069369